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Quảng Trị xóa tư cách chức vụ ba cựu chủ tịch huyện

Hoàng Nam
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Ba cựu chủ tịch UBND các huyện: Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) bị kỷ luật xóa tư cách chức vụ do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh.

Ngày 30/9, theo nguồn tin của PV, tỉnh Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với ba cựu chủ tịch UBND huyện bị khởi tố trong vụ án cây xanh Công Minh.

Cụ thể, ông Phan Văn Linh (54 tuổi) - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong.

- Ảnh 1.

Một góc không gian đô thị huyện Triệu Phong cũ của tỉnh Quảng Trị.

Ông Đặng Trọng Vân (58 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, và ông Võ Đắc Hóa (56 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, cũng bị kỷ luật, xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

Đây đều là cựu lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Quảng Trị trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đó, các ông đã bị kỷ luật xóa tất cả các chức vụ trong Đảng.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, các ông: Phan Văn Linh, Đặng Trọng Vân, Võ Đắc Hoá đã bị cơ quan điều tra khởi tố trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Theo thông tin về vụ án, Công ty TNHH cây xanh Công Minh trúng hơn 600 gói thầu tại các địa phương, tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đã được quyết toán hơn 3.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành định giá tài sản đối với các dự án trồng, chăm sóc cây xanh do doanh nghiệp này thực hiện. Đến nay, năm hội đồng định giá đã có kết luận đối với 100 dự án, xác định thiệt hại cho Nhà nước gần 100 tỷ đồng.

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Quảng Trị

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