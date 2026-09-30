Sự thật hình ảnh xe công an và 2 CSGT nằm dưới mương nước

Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 93A-004.62 nằm dưới mương nước trong tình trạng bị hư hỏng.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 29/9/2026 cho biết, thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện và lan truyền hình ảnh một xe ô tô mang biển kiểm soát 93A-004.62 cùng một số cán bộ CSGT nằm dưới mương nước, phía trên đường có xe ô tô tải chở gia cầm. Qua xác minh, làm rõ, Công an thành phố Đồng Nai khẳng định hình ảnh này là giả mạo, được tạo bằng AI và không có thật.

Theo đó, những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 93A-004.62 nằm dưới mương nước trong tình trạng bị hư hỏng. Cạnh bên có 1 số cán bộ chiến sĩ mặc quần áo giống của lực lượng CGST, trên người dính nhiều bùn đất. Phía trên đường, có 1 chiếc xe tải biển số 93C - 178.45 chở gia cầm, nhiều con bị rơi vãi xuống đường.

Ngay sau khi phát hiện hình ảnh nêu trên, Công an thành phố Đồng Nai đã xác minh, làm rõ và xác định: Những người mặc trang phục Cảnh sát giao thông xuất hiện trong hình ảnh không thuộc lực lượng Công an thành phố Đồng Nai.

Rà soát trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe xác định xe ô tô biển kiểm soát 93A - 004.62 được cấp cho xe ô tô tải thùng có mui, nhãn hiệu Suzuki, màu sơn trắng, tải trọng 550kg. Chiếc xe hiện do Công an xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai quản lý, sử dụng và không phải xe ô tô chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông như hình ảnh thể hiện.

Đồng thời, Công an thành phố Đồng Nai đã kiểm tra, rà soát tuyến Quốc lộ 13 và các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai, không phát hiện, ghi nhận vụ việc nào có nội dung, diễn biến như hình ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh AI đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh: Công an Đồng Nai

Kết quả xác minh xác định, hình ảnh nêu trên được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), không phải hình ảnh ghi nhận từ một vụ tai nạn giao thông thực tế xảy ra trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Việc sử dụng hình ảnh, video được tạo dựng bằng công nghệ AI giả mạo, không có thật để đăng bài, chia sẻ kèm những thông tin sai sự thật, không được kiểm chứng đã khiến người xem hiểu sai bản chất sự việc, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an và tác động tiêu cực đến tình hình dư luận trên không gian mạng.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân khi tiếp nhận các hình ảnh, video, thông tin liên quan đến lực lượng Công an cần kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu với các kênh thông tin chính thống trước khi bình luận, đăng tải hoặc chia sẻ; không tạo dựng, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức, từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân theo Điều 95 của Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, thậm chí người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).



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