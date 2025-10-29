Chiều 29-10, ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), cho biết mưa lớn kéo dài khiến gần 570 nhà bị ngập lụt ở mức từ 0,2 - 0,5 m. Đây là địa phương có số nhà dân ngập lụt nhiều nhất tỉnh Quảng Trị.

Cảnh nhà dân bị ngập lụt ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Trần Bắc

Nhiều tuyến đường ở xã Nam Hải Lăng chìm trong nước lũ. Ảnh: Trần Bắc

Trong chiều nay, trên địa bàn xã Nam Hải Lăng tiếp tục có mưa to, nước lũ đang rút nhưng rất chậm.

Nhiều tuyến đường liên xã, thôn ở địa phương này đang bị ngập sâu trong lũ từ 1-1,2 m, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền nhỏ.

Trong sáng 29-10, mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh người dân dùng ghe đưa quan tài vượt dòng nước lũ đến nơi tổ chức tang lễ. Bức ảnh khiến nhiều người xót xa, cảm thương cho người dân vùng ngập lũ.

Bức ảnh dùng ghe đưa quan tài đến nơi cao ráo để tổ chức tang lễ lan truyền trên mạng xã hội

Qua tìm hiểu, đây là đám tang của một cụ già ở thôn Phú Kinh, xã Nam Hải Lăng. Cụ già mất trong thời điểm nước lũ dâng cao gây ngập nhà nên người thân, xóm làng dùng ghe đưa quan tài của cụ đến khu vực cao hơn để tổ chức tang lễ.