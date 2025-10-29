Sáng 29-10, lãnh đạo UBND xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết thông tin trên.

Hiện lũ ở sông Trà Bồng đã bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999

Thị trấn Di Lăng bị ngập nặng

"Hiện tại lũ lên rất nhanh, có nhà ngập đến tầng 1, có nhà ngập hơn nửa nhà. Nhiều tài sản của người dân ở thị trấn Di Lăng bị ngập nặng do không kịp di dời. Hiện mực nước trên các sông đang tiếp tục dâng cao, nguy cơ sẽ có nhiều vùng dân cư bị nhấn chìm" - lãnh đạo xã Sơn Hà cho biết.

Hiện nhiều nhà dân ở xã Sơn Hà bị ngập đến tầng 1

Theo lãnh đạo xã Sơn Hà, hiện giao thông lên trung tâm thị trấn Di Lăng bị chia cắt hoàn toàn. Chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng, ứng cứu nhà dân bị ngập sâu trong lũ.

Tại xã Bình Sơn, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, mực nước lũ trên sông Trà Bồng đã vượt báo động 3, chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 1999, 2013 khoảng 20 cm. Hiện mực nước lũ trên sông Trà Bồng đang tiếp tục dâng cao.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ một người gặp nạn trên sông Trà Khúc sáng 29-10

Tại sông Trà Khúc, sông Trà Câu, sông Phước Giang..., mực nước lũ hiện cũng đã vượt báo động 3 và đang lên rất nhanh. Chính quyền địa phương liên tục phát cảnh báo mực nước lũ có khả năng tiếp tục dâng cao trong những giờ tới.

Trong khi đó, sáng 29-10, ông Hồ Ngọc Văn, Bí thư Đảng ủy xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại trạm y tế Trà Xinh.

Đường DH83 nối từ xã Sơn Màu (cũ) bị sạt lở nghiêm trọng

Theo đó, vào khoảng 3 giờ cùng ngày, nhiều khối đất đã từ trên núi đổ ào xuống khu vực trạm y tế, cuốn đi toàn bộ nhà giữ xe và mái che của trạm.

Thời điểm xảy ra sạt lở, trong trạm y tế có một nhân viên đang trực, người này đã kịp bỏ chạy trước khi vụ sạt lở xảy ra.

Tại hiện trường, đất đá từ vụ sạt lở tràn ra khuôn viên trạm y tế Trà Xinh. Toàn bộ nhà xe, mái che đã bị kéo sập, hư hỏng. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Trong đêm, sạt lở tiếp tục xảy ra tại các tuyến tỉnh lộ 622B, 626 và đường vào các thôn thuộc xã Tây Trà Bồng gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Lũ ồ ạt từ thượng nguồn đổ về ở xã Sơn Tây Hạ

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết trên địa bàn đã xảy ra ngập sâu, chia cắt nhiều nơi. Tại UBND xã, nước ngập đã trên 1m. Các vùng lân cận mức nước cao, ngập sâu hơn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi), toàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được dao động từ 310 - 930 mm.

Tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường ở phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng. Mức ngập từ 0,4 - 0,8 m.