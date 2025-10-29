Lũ trên sông tiếp tục lên nhanh, đợt mưa lớn nhất lịch sử bao giờ kết thúc?

Bản tin lũ khẩn cấp lúc rạng sáng nay (29/10) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì ở mức rất cao, đặc biệt tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, lũ trên sông Hương và sông Bồ (TP Huế) đang xuống, sau khi đạt đỉnh vượt mức báo động 3. Trên sông Vu Gia – Thu Bồn (TP Đà Nẵng), mực nước vẫn dao động ở mức cao, trong khi sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tiếp tục lên nhanh.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương và sông Bồ được dự báo tiếp tục xuống, với mực nước tại trạm Phú Ốc (sông Bồ) giảm xuống dưới báo động 3, còn tại trạm Kim Long (sông Hương) vẫn duy trì trên mức báo động 3. Riêng lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ tiếp tục dao động ở mức cao, vượt báo động 3 từ 1,1–1,2m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên nhanh, có khả năng đạt mức báo động 2–3 trong những giờ tới. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên và trên mức BĐ3 từ 0,9 -1,0m.

Trung tâm Dự báo cảnh báo, ngập lụt sâu, diện rộng vẫn diễn ra tại TP Huế và TP Đà Nẵng, đặc biệt ở các khu vực ven sông, vùng trũng thấp. Nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tiếp tục ở mức cao, nhất là tại các tỉnh, thành từ TP Huế đến Quảng Ngãi.

Đợt mưa lớn nhất lịch sử khiến TP Huế chìm trong biển nước - Ảnh: VTV

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Trị đến Gia Lai. Lượng mưa phổ biến từ 100–250mm, có nơi vượt 400mm, khiến nhiều khu vực núi, đồi và trung du xuất hiện tình trạng đất đá bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn gồm: Đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 241,8mm, Thượng Nhật (TP Huế) 296mm, Khâm Đức (TP Đà Nẵng) 375mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 413,4mm. Riêng tại Gia Lai, trong 4 giờ qua (từ 2h đến 6h sáng 29/10), nhiều điểm có mưa to như Bồng Sơn 95,8mm và Ân Tường 77,4mm.

Trung tâm Dự báo cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều địa phương, đặc biệt là TP Huế và TP Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất được đánh giá ở cấp 3 – mức nghiêm trọng.

Mưa lũ khiến 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích

Huế - Đà Nẵng đang trải qua một đợt mưa lũ lịch sử. Nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió đã khiến nơi đây hứng chịu một lượng mưa kỷ lục. Trong đó lượng mưa trong một ngày tại đỉnh Bạch mã lên tới 1600mm, là lượng ngày lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Lũ trên các sông ở Huế và Đà Nẵng gần bằng mực nước lũ lịch sử năm 2020, riêng sông Bồ ở Huế vượt mức lũ lịch sử năm 2020.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 30/10, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên khoảng đầu tháng 11, do không khí lạnh tăng cường, miền Trung có thể tiếp tục phải hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng sự dân sự quốc gia, tính đến 17h chiều 28/10, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng trong đó Đà Nẵng có 3 người, Lâm Đồng một người; 4 người đang mất tích gồm một trường hợp ở Huế, ba người ở Đà Nẵng. Mưa lũ cũng làm 100.852 nhà bị ngập, trong đó Đà Nẵng có số nhà bị ngập nhiều nhất (65.097), sau đó đến Huế (35.000) và Quảng Trị (663).

Nước lũ khiến nhiều nơi ngập sâu, gây ảnh hưởng tới hệ thống điện - Ảnh: EVN

Mưa lũ cũng khiến 702ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại, khoảng 129ha cây ăn quả bị thiệt hại, hơn 4600 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Do mưa lũ, sạt lở đất, 35 vị trí đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở, hơn 300 vị trí đường giao thông bị sạt lở.

Ngành đường sắt phải phong tỏa khu gian Văn Xá - Huế, bãi bỏ các tàu khách SE1/2, SE3/4, SE7/8 xuất phát Hà Nội và Sài Gòn ngày 27/10/2025, tàu SE19/20 xuất phát Hà Nội và Đà Nẵng ngày 27/10/2025 và tàu HĐ1,2,3,4 xuất phát Huế và Đà Nẵng ngày 28,29/10/2025.