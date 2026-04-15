Từ Thượng Hải , Tokyo, Lyon… đến Quảng Ninh

Tại Trung Quốc, Thượng Hải chỉ là một thành phố nhưng lại có quy mô kinh tế tương đương với các quốc gia châu Âu. Từ mức GDP khoảng 136 tỷ USD năm 2006 , kinh tế Thượng Hải đã tăng trưởng gần 6 lần, chạm ngưỡng 815 tỷ USD vào năm 2025.

Đằng sau những con số ấn tượng này không chỉ là lợi thế cảng biển hay chính sách cởi mở, mà là một lựa chọn mang tính chiến lược: đầu tư vào hạ tầng giao thông tốc độ cao 350 km/h.

Đường sắt cao tốc 350 km/h đã giúp Thượng Hải phát triển thần tốc

Bước ngoặt diễn ra vào năm 2008 khi Trung Quốc chính thức khởi công tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải . Từ hành trình dài gần 10 giờ trên những chuyến tàu thông thường, khoảnh cách giữa trung tâm chính trị văn hóa Bắc Kinh nối với trung tâm kinh tế Thượng Hải rút ngắn xuống chưa đầy 4 giờ. Tháng 2/2013, tổng số lượt khách di chuyển bằng tàu cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải lần đầu tiên vượt quá 100 triệu. Đến năm 2021, con số này đã vượt mốc 1,3 tỷ lượt khách.

T hị trường bất động sản Thượng Hải ngay lập tức “bắt sóng” chuyển động của dòng người . Tại khu vực trung tâm, giá nhà ở mức 17.000 NDT /m2 (khoảng 65 triệu đồng/m2) trước khi hạ tầng khởi công đã tăng vọt lên 100.000 NDT /m2 (385 triệu đồng/m2) sau khi có tuyến đường sắt . Ngay cả trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc chững lại, Thượng Hải vẫn là khu vực hiếm hoi giữ được phong độ giá.

Chuyện các thị trường bất động sản “hóa rồng” nhờ hạ tầng giao thông tốc độ cao không hiếm. Tại Nhật Bản, các ga chính của tuyến Shinkansen đặt tại Tokyo, Nagoya, Kyoto, Hiroshima đều trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - văn phòng sầm uất. Giá bất động sản quanh ga Shinkansen tăng trung bình 25 - 30 % trong 5 năm đầu khai thác tuyến mới.

Tại Pháp, ga Part-Dieu (nối với LGV Paris - Lyon) hình thành “cực lan tỏa” thứ hai, đưa Lyon vào top 5 thành phố có chỉ số phát triển bền vững cao nhất châu Âu. Mức tăng giá bất động sản quanh ga từ 30 - 40 % chỉ trong 3 năm.

Điểm cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đặt tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

“Chiếc đũa thần” của hạ tầng cao tốc đã chạm đến Việt Nam, khi ngày 12/4 vừa qua, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh chính thức khởi công. Một chương mới phát triển rực rỡ đang mở rộng cho cả 4 cực tăng trưởng lớn của miền Bắc, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

“Đối với Quảng Ninh, dự án là động lực chiến lược để mở ra không gian phát triển mới và nâng cao vị thế trong liên kết vùng. Việc kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao sẽ tạo điều kiện để Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng phía Đông của khu vực”, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh , nhấn mạnh.

Cơ hội vàng để Quảng Ninh thu hút du khách và đón đầu dòng dịch chuyển dân cư

Tại Quảng Ninh, tuyến đường sắt cao tốc đặt điểm cuối tại ga Hạ Long Station - ngay trong lòng siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Theo TS. Trần Xuân Lượng, Phó V iện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, hạ tầng này sẽ giúp dự án được “kéo” sát về phía Thủ đô, biến hành trình liên vùng từng kéo dài hơn 2 giờ giảm xuống chỉ còn 23 phút, thuận tiện hơn cả việc di chuyển giữa các khu vực nội đô Hà Nội. Để so sánh, vào khung giờ cao điểm để đi từ Mỹ Đình đến Hồ Gươm thường phải mất khoảng 60-90 phút.

Với sự hiện diện của tuyến đường sắt 350 km/h , mô hình đô thị TOD sẽ mở ra một kịch bản an cư từng được xem là bất khả thi : mỗi sáng cư dân lên chuyến tàu điện tới Hà Nội làm việc, gặp gỡ đối tác, chiều trở về ngôi nhà bên vịnh di sản . Hành trình êm ái, thư giãn và không khói bụi chỉ kéo dài bằng thời gian thưởng thức một tách café.

Khi khoảng cách 120km được “nén” chỉ còn 23 phút, cư dân được trao đặc quyền làm chủ thời gian và lựa chọn không gian sống. Không gian đó không chỉ dừng lại ở vị trí đẹp hay tiện ích hiện đại mà còn phải có giá trị dưỡng lành, có chiều sâu văn hóa và đủ bền vững để trao truyền cho các thế hệ mai sau. Cũng từ đây, Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là một siêu dự án bất động sản mà còn là biểu tượng của một “Hà Nội mới” bên vịnh kỳ quan.

“Với lợi thế sẵn có về thiên nhiên và trong tương lai là những bước tiến vượt trội về hạ tầng giao thông, thị trường bất động sản Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng đang đứng trước cơ hội vàng để vừa thu hút dòng khách du lịch, vừa đón làn sóng dịch chuyển dân cư và nhà đầu tư từ Hà Nội”, ông Trần Xuân Lượng đánh giá.

Khoảng cách kết nối với Thủ đô chỉ 23 phút đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long trở thành “Hà Nội mới” bên vịnh di sản

Đứng trên góc độ đầu tư, đường sắt tốc độ cao đang trở thành “át chủ bài” đưa siêu đô thị hơn 6.200 ha của Vinhomes thăng hạng trên bản đồ bất động sản miền Bắc cũng như khu vực.

Sau khi thị trường trải qua chu kỳ thanh lọc mạnh, nhà đầu tư không còn xuống tiền theo cảm tính, mà cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên giá trị thực của tài sản và tiềm năng phát triển dài hạn của dự án . Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đã chính thức khởi động là bảo chứng vàng cho một tài sản thực có giá trị bền vững .

“ Giá trị ấy còn được bồi đắp thêm khi Vinhomes Global Gate Hạ Long đưa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, đến gần hơn với người dân Thủ đô, thậm chí “ đặt ” ngay trước tầm mắt qua những căn nhà ven vịnh,” ông Hồ Chí Thanh, Giám đốc kinh doanh của Đông Tây Land , chia sẻ .