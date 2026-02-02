Quang Lê: "Từ Mỹ về Việt Nam tôi thấy khỏe hơn"

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã có mặt tại một livestream ngay sau khi từ Việt Nam trở lại Mỹ.



Anh chia sẻ: "Tôi mới bay từ Việt Nam về lại Mỹ hôm qua, cả ngày hôm nay chỉ để nghỉ ngơi nhưng chiều nay tôi vẫn lên đây để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả, anh chị em đồng nghiệp.

Quang Lê

Sắp tới chúng tôi có một show nhạc, các anh chị em trong show nhạc đều đã lên livestream hết, có mình tôi chưa xuất hiện. Tôi tranh thủ lên để bằng chị bằng em.

Từ Việt Nam sang Mỹ, lâu lâu tôi hay bị Jet Flag (Hội chứng máy bay, thường được hiểu là rối loạn giấc ngủ do lệch múi giờ. Jet lag gây mất ngủ, mệt mỏi, tiêu hóa kém khi bay qua nhiều múi giờ. Sợ bay gây hoảng loạn, lo âu tột độ, tim đập nhanh).

Nhưng từ Mỹ bay về Việt Nam tôi lại thấy khỏe vì thời tiết bên Việt Nam rất ấm. Thời tiết bên Việt Nam hợp với tôi.

Về Việt Nam tôi thấy khỏe hơn. Còn ở bên Mỹ này ở trong phòng tôi cũng phải mở lò sưởi mỗi ngày. Có lẽ do căn nhà tôi ở bị cũ nên hơi lạnh, không được ấm như biệt thự của chị Hương Thủy".

MC Khánh Hoàng cũng nhận định: "Tôi thấy Quang Lê đúng là cánh chim không mỏi, nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác, đi khắp nơi trên thế giới. Quang Lê là người rất bận rộn, ngoài đi hát thì Quang Lê phải lo rất nhiều thứ khác nữa".

Tiếp đó, Quang Lê chia sẻ về các tiết mục trong show nhạc sắp tới anh tham gia: "Lần này tôi được thử thách chính mình là hát hai bài hoàn toàn mới so với tôi, tôi chưa từng hát chúng bao giờ. Đây cũng là dòng nhạc mới, không phải Bolero. Hai bài này cũng ít người hát lắm.

Tôi đang phải cố gắng tập để thuộc được lời vì lời bài hát dài lắm. Tuổi trẻ tập thì dễ vì nhớ nhanh. Tôi đã ở tuổi ngoài 40 rồi, não không như tờ giấy trắng, nhớ lời rất khó. Nhưng cuối cùng tôi đã thuộc được nửa bài".

Quang Lê hiện tại không chỉ đi hát mà còn tự mở được hẳn một công ty du lịch làm ăn rất phát đạt. Anh trực tiếp dẫn tour cho khán giả, khách hàng đi khắp nơi trên thế giới và tự lo liệu mọi thứ.