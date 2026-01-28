Nữ danh ca lấy chồng kém 13 tuổi: U80 vẫn chạy bộ, chơi pickleball, mê hột xoàn

Vừa qua, tại một livestream, danh ca Khánh Hà đã chia sẻ về các đam mê hiện tại của mình ở tuổi U80. Bà nói: "Cuộc đời tôi có những đam mê riêng, thứ nhất là ca hát âm nhạc, thứ nhì là shopping mua sắm, thứ ba là thể dục thể thao. Tôi mê thể thao lắm".

Khánh Hà

MC Kỳ Duyên nghe vậy liền tiết lộ: "Còn hột xoàn nữa, chị Khánh Hà đam mê hột xoàn lắm". Khánh Hà thừa nhận: "Đúng rồi, thứ tư là hột xoàn, tôi mê hột xoàn. Giờ tôi vẫn mê hột xoàn nhưng đành gác sang một bên".

Kỳ Duyên nói thêm: "Bây giờ mới là thứ 4 thôi chứ hồi trước chị Khánh Hà mê hột xoàn nhất. Chị Khánh Hà có một người bạn là ông chủ tiệm hột xoàn ở Mỹ, cũng là bạn tôi luôn, nên tôi biết chị ấy rất mê hột xoàn".

Khánh Hà bày tỏ: "Bây giờ thì mỗi tuần tôi đi shopping một lần còn hồi xưa ngày nào cũng phải đi shopping. Hôm nào mà đi shopping không mua được gì là cả ngày hôm đó xui.

Tôi mua đồ cho mình rồi còn ngắm đồ, mua đồ cho Lưu Bích (em gái Khánh Hà) nữa, mua cho cả Lan Anh, Thúy Anh (cũng là các em của Khánh Hà).

Nhưng Thúy Anh thì có một cái mê tín là phải mặc đồ có màu hợp mệnh, hợp tuổi mới mặc, màu khắc mệnh là không mặc, nên cũng khó mua. Lâu lâu tôi mua tặng thì Thúy Anh bảo sao chị không mặc đi.

Lưu Bích thì bảo tôi là Bích lời vì Bích mặc size lớn hơn tôi, thành ra khi nào tôi mua đồ bị rộng quá thì đều cho Bích và Bích mặc vừa. Ngay như cái áo tôi đang mặc đây mua được 4 năm rồi mà cũng chỉ mặc được hai lần".

Tô Chấn Phong lập tức bóc mẽ vợ: "Mọi người không biết đâu, giờ mở tủ quần áo của vợ tôi ra vẫn còn đầy quần áo mua từ bao nhiêu năm trước, nhưng còn nguyên tem mác chưa thèm bóc ra mặc".

Về đam mê thể thao, Khánh Hà chia sẻ: "Tôi mê chạy bộ, tập gym, boing, giờ thì mê cả pickleball. Nói chung môn thể thao nào tôi cũng mê".