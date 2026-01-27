Một nam vương sang Mỹ phải đi dán poster, đàn anh nói: "Tôi rất đau lòng"

Mới đây, tại một livestream, danh hài Hoài Tâm đã chia sẻ về việc anh thành lập và quản lý cả một đoàn kịch để duy trì và phát huy sân khấu kịch nói trong cộng đường người Việt tại Mỹ.



Được biết, Tết năm nay Hoài Tâm sẽ cho công diễn nhiều vở kịch đặc sắc để phục vụ khán giả, trong đó ấn tượng nhất là vở kịch Chuyện tình BangKok với sự tham gia của danh hài Thúy Nga, nam vương Hoàng Phi Kha.

Hoàng Phi Kha và Thúy Nga

Hoài Tâm chia sẻ: "Chúng tôi phải tập dợt cho vở kịch này suốt gần hai tháng trời. Tập một vở kịch dài khó lắm, có tới 16 diễn viên tham gia vở kịch này".

Thúy Nga nghe vậy liền lên tiếng: "Đúng vậy, tập kịch dài khó lắm. Tôi phải bỏ cả buôn bán để đi tập kịch 2 tháng qua, makeup tới 4 lần rồi, quảng cáo cho chương trình, rất tốn kém. Mọi người phải mua vé ủng hộ để tôi có cát xê.

Riêng 4 lần đi makeup của tôi đã rất tốn tiền rồi mà tôi không dám nói giá tiền ra đây.

Nam vương Hoàng Phi Kha cũng nói: "Tôi phải đi dán từng tờ poster, tới mức người ta còn nhận ra tôi và hỏi sao nghệ sĩ lại đi dán poster thế này. Tôi phải thú nhận rằng vì tôi là nghệ sĩ nên mới dám đi dán chứ người lạ đi dán poster sợ người ta không cho.

Tôi phải đi dán poster ở khắp nơi, từ chợ, siêu thị, tiệm ăn, nhà hàng, quán cà phê tới tiệm nail, cột điện. Tôi dán hết và tới đâu cũng phải ngoại giao để người ta cho dán".

Hoài Tâm lên tiếng: "Tôi thực sự phải nói lời cảm ơn và biết ơn tới anh chị em đồng nghiệp như Thúy Nga, Hoàng Phi Kha và các bạn diễn viên trẻ, hậu đài trong sân khấu Nụ Cười Vàng.

Người ta nói, một con én không làm nên mùa xuân. Một mình tôi không thể làm được nhiều thứ đến vậy. Phải nhờ các bạn ở đây đam mê, cống hiến mới dựng được một vở kịch dài như vậy, nhất là trong dịp Tết này.

Chúng tôi muốn đem đến một hình thức giải trí mới, đem tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người. Các bạn rất thương tôi để cùng đồng hành với tôi. Tôi mong mọi người hãy thương anh chị em nghệ sĩ chúng tôi.

Mọi người nghe Hoàng Phi Kha nói rồi đó, một nam vương, người mẫu mà phải cầm một đống poster đi dán. Tôi rất đau lòng".