Quang Lê hốt hoảng: "Tôi vừa mất 16 nghìn đô trên máy bay"

Tùng Ninh |

"Tôi vừa mất tiền xong. Tôi mất 16 nghìn đô la trên máy bay", Quang Lê nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đang livestream thì ca sĩ Quang Lê bất ngờ gọi điện.

Thúy Nga vừa nhấc máy thì Quang Lê thốt lên với giọng hốt hoảng: "Nga ơi, bà có biết là tôi bị mất tiền không? Tôi vừa mất tiền xong. Tôi mất 16 nghìn đô la trên máy bay. Nga có tin được không? Đau lòng chưa?".

Thúy Nga sửng sốt hỏi lại: "Trời ơi sao lại mất đến 16 nghìn đô? Bây giờ Lê đang ở đâu, Lê gọi lại cho tôi gấp đi. Lê đang ở Mỹ hay Việt Nam? Chuyện gì mà nghe hoang mang quá".

Tuy nhiên, do lỗi mạng nên Quang Lê chỉ kịp thông báo được cho Thúy Nga ngắn gọn như vậy, không chia sẻ gì thêm.

Thúy Nga nói: "Tôi mới nghe hung tin Quang Lê mất tiền mà chưa biết làm sao. Tôi đang đợi Quang Lê gọi lại rồi có gì sẽ thông báo cho mọi người".

Nhiều khán giả đang khá lo lắng cho Quang Lê và chờ đợi xem câu chuyện của anh ra sao.

Quang Lê là một trong những giọng ca tiêu biểu nhất của dòng nhạc bolero đương đại. Anh sở hữu chất giọng Huế đặc trưng, ngọt ngào và có kỹ thuật xử lý luyến láy tự nhiên. Nam ca sĩ nổi danh từ sân khấu hải ngoại đầu thập niên 2000 qua các nhạc phẩm như Sầu tím thiệp hồng hay Đập vỡ cây đàn.

Về phong cách, Quang Lê trung thành với lối hát tự sự, giàu cảm xúc nhưng không quá bi lụy. Sau khi về Việt Nam hoạt động, anh không chỉ đi diễn mà còn giữ vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc trên truyền hình.

Anh cũng được biết đến trong vai trò dẫn dắt các tài năng nhí, tiêu biểu là Phương Mỹ Chi. Dù đôi khi vướng vào những ồn ào đời tư trên mạng xã hội, vị thế của anh trong dòng nhạc trữ tình vẫn rất vững chắc. Đến nay, Quang Lê vẫn duy trì được sức hút và là cái tên đảm bảo doanh thu cho các đêm nhạc bolero.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

