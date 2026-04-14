Nữ MC xinh đẹp bị trợ lý dọa nghỉ việc để đòi tăng lương: "Tôi phải cắn răng"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của MC Thảo Tây. Tại chương trình, nữ MC chia sẻ quan điểm về chủ đề "Giả vờ viết đơn xin nghỉ việc để được sếp tăng lương".

MC Thảo Tây

Cô nói: "Chính tôi từng rơi vào tình huống tương tự. Tất nhiên, tôi không kinh doanh hay điều hành doanh nghiệp nhưng vẫn phải thuê trợ lý và nhiều lần gặp trường hợp nhân sự bày tỏ ý định nghỉ việc nhưng không thực sự dứt khoát.

Trợ lý của tôi dọa nghỉ việc để đòi tăng lương, tôi phải cắn răng. Bạn trợ lý đó nói sẽ nghỉ ngay nhưng khi tôi đưa ra đề xuất cụ thể như tăng lương theo giờ và bổ sung phúc lợi, bạn lại đồng ý ở lại. Đến giờ tôi vẫn chưa lý giải rõ ràng về mặt tâm lý.

Tôi chấp nhận deal lại với nhiều quyền lợi hơn cho trợ lý vì gần như không có đủ thời gian để tìm nhân sự thay thế ngay lập tức. Đó là cảm giác bị đặt vào thế bị động, tôi nghĩ bạn trợ lý đó đã phần nào tính toán khả năng được giữ lại bằng một đề nghị tốt hơn. Điều này khiến tôi rất khó chịu.

Tôi phải lựa chọn giải pháp mang tính tạm thời, chấp nhận để nhân sự tiếp tục tham gia dự án hiện tại, nhưng không tiếp tục hợp tác ở các dự án sau. Cách làm này giống như một canh bạc và tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bị lạm dụng.

Từ trường hợp của mình, tôi nghĩ người lao động nếu mong muốn tăng lương cần đưa ra lý do rõ ràng, kèm theo các dẫn chứng cụ thể về năng lực và đóng góp vượt yêu cầu công việc. Trên cơ sở đó, người quản lý có thể cân nhắc điều chỉnh phù hợp. Ngược lại, nếu hai bên không đạt được sự đồng thuận, người lao động cũng cần nhìn nhận lại mức độ đánh giá bản thân so với thực tế.

Trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung, việc thay thế nhân sự trong thời gian ngắn không phải là điều quá khó. Đừng nghĩ vị trí của mình là không thể thay thế.

Nếu người lao động tin năng lực và đóng góp của mình xứng đáng với mức đãi ngộ cao hơn, hãy minh bạch. Chủ động trao đổi trực tiếp với bộ phận nhân sự hoặc người có thẩm quyền để trình bày rõ mong muốn của mình. Đó là cách hợp lý mà tôi nghĩ".