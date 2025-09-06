Quang Huy - người đàn ông khiến Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh "căng thẳng" suốt 7 năm giờ ra sao?

Hiện tại, một trong những drama nóng nhất Vbiz là câu chuyện từng kéo dài suốt nhiều năm giữa Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh bất ngờ bị đào lại. Sau nhiều năm, vụ Bảo Anh từng vướng tin đồn phá hoại hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy bị đem ra bàn tán. Cả 2 người phụ nữ liên quan đều đã lần lượt lên tiếng nói rõ quan điểm, giải thích về những chi tiết gây xôn xao suốt ngần ấy năm.

Trong sự việc này, có thể cho rằng nhân vật trung tâm khiến cả hai bị kéo vào vòng xoáy thị phi chính là đạo diễn, ông bầu Quang Huy - chồng cũ của Phạm Quỳnh Anh. Sau 7 năm lùm xùm, khi Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh lần lượt lên tiếng làm rõ, khán giả càng tò mò, người đàn ông này giờ ra sao?

Bảo Anh từng có mối quan hệ bạn bè, nhiều lần gặp gỡ vợ chồng Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy

Nguyễn Quang Huy sinh năm 1980, là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt. Anh từng là thành viên ban nhạc Hải Âu khi mới 13 tuổi, sáng tác cho nhiều ca sĩ đình đám như Mỹ Tâm, Đan Trường… Sau đó, Quang Huy thành lập công ty giải trí WePro, nơi cho ra đời loạt ca sĩ thần tượng nổi bật như Ưng Hoàng Phúc, nhóm H.A.T hay chính Phạm Quỳnh Anh.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Quang Huy còn ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh với các tác phẩm như Thần tượng (2013), Chàng trai năm ấy (2014), được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao. Thời kỳ 2000 - 2015, anh được xem là một trong những ông bầu quyền lực bậc nhất Vpop.

Cũng từ WePro, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh gặp gỡ, gắn bó rồi yêu nhau. Sau 10 năm hẹn hò kín tiếng, họ tổ chức hôn lễ vào năm 2012, chính thức về chung một nhà. Cuộc hôn nhân từng được xem là biểu tượng đẹp của Vbiz, bởi Phạm Quỳnh Anh chấp nhận lùi lại phía sau để làm hậu phương, còn Quang Huy tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cặp đôi có hai con gái, Tuệ Lâm và Tuệ An, được khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc, kín tiếng.

Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy bên nhau 10 năm mới quyết định đi đến hôn nhân, đám cưới lúc đó thu hút sự chú ý của truyền thông

Thế nhưng đến năm 2018, cả hai bất ngờ xác nhận ly hôn sau 6 năm kết hôn và 16 năm gắn bó, gây tiếc nuối lớn cho công chúng. Thời điểm đó, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Một đoạn đường dài vừa rẽ lối, thật ra là quyết định rẽ của chúng tôi cũng đã từ lâu. Chúng tôi dành một quãng thời gian dài để cho qua hết những căng thẳng, để bình tâm và tìm hướng giải quyết nhẹ nhàng nhất.

Cảm ơn tất cả sự quan tâm của bạn bè, quan tâm nhưng đừng tiếc và lo lắng chúng tôi sẽ buồn, quãng thời gian ấy đã qua và bây giờ chúng tôi đã quen với cuộc sống mới, công việc mới của cả hai cũng đã dần ổn định, chúng tôi tôn trọng các mối quan hệ riêng hay chuyện cá nhân lẫn nhau, dành mối quan tâm chung là việc chăm lo cho hai cô công chúa thật tốt. Mong mọi sự quan tâm của mọi người sẽ trở thành lời chúc bình an cho hai cháu và chúc may mắn cho cả hai chúng tôi".

Chỉ sau vài năm chung sống, cả hai đường ai nấy đi, kéo theo nhiều ồn ào

Cũng từ đây, drama nổ ra khi Bảo Anh bất ngờ bị réo tên là "người thứ ba", thậm chí còn xuất hiện tin đồn cô và Phạm Quỳnh Anh từng xảy ra va chạm trong một bữa tiệc. Bảo Anh từng phải gọi thẳng tên Quang Huy để làm rõ mối quan hệ giữa 2 bên: "Quản lý cũ của tôi chơi thân với vợ chồng anh Quang Huy và chị Phạm Quỳnh Anh nên đã kéo Bảo Anh đi chơi cùng với anh chị được vài lần chứ cũng không thân.

Đó chỉ đơn giản là một mối quan hệ trong showbiz. Công ty của anh Huy cũng nhiều lần mời tôi đi diễn. Có những buổi đi show cùng với nhau, anh chị có rủ tôi đi ăn thì tôi cũng hay đi rồi ăn xong ai về nhà nấy. Lúc nào cũng là anh chị rủ tôi đi chứ tôi chưa bao giờ chủ động rủ anh chị. Thực sự, tôi còn không biết giữa anh chị xảy ra chuyện gì cho tới lúc giữa họ xảy ra chuyện ly hôn".

Dù không có bằng chứng xác thực, câu chuyện vẫn lan truyền chóng mặt, khiến cả Bảo Anh lẫn Phạm Quỳnh Anh đều chịu tổn thương. Bảo Anh khẳng định tin đồn vô căn cứ, còn Phạm Quỳnh Anh chọn im lặng suốt 7 năm để bảo vệ các con. Mãi đến năm 2025, cả hai mới lần lượt lên tiếng, mong được khép lại một trong những ồn ào kéo dài dai dẳng nhất showbiz. Dù không trực tiếp lên tiếng, nhưng rõ ràng Quang Huy là cái tên đứng giữa câu chuyện, khiến công chúng càng thêm tò mò.

Trong 7 năm qua, Bảo Anh - Phạm Quỳnh Anh được đặt cạnh nhau vì những thị phi đời tư

Từng là một trong những ông bầu quyền lực nhất Vpop, một đạo diễn đứng sau nhiều thành công của âm nhạc và điện ảnh Việt, giờ đây Quang Huy chọn cho mình cuộc sống lặng lẽ, tránh xa thị phi. Ở hiện tại, Quang Huy kín tiếng, gần như rút khỏi showbiz ồn ào. Anh ít xuất hiện trước truyền thông, tài khoản mạng xã hội cũng đã không còn hoạt động một thời gian dài. Trước khi lui về ở ẩn, ngoại hình của ông bầu một thời cũng thay đổi đáng kể khi giảm khoảng 40kg, từ hơn 100kg còn hơn 70kg, vì thế anh trở nên gọn gàng hơn hẳn. Về chuyện tình cảm, anh hoàn toàn giữ bí mật, chưa từng tiết lộ điều gì.

Quang Huy nay sống kín tiếng, ngoại hình thay đổi rõ rệt vì sụt 40kg

Dù đã "đường ai nấy đi", Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, nhiều lần cùng xuất hiện trong các dịp quan trọng của con cái, cho thấy sự tôn trọng và trách nhiệm của cả hai. Lần gần nhất Quang Huy xuất hiện là vào giữa năm 2023, khi cùng Phạm Quỳnh Anh tổ chức sinh nhật cho các con.

Về mối quan hệ giữa Quang Huy và người chồng hiện tại của Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ chia sẻ: "Phải khoe với mọi người một chút, rằng mình có cơ hội tạo mối duyên để người bạn đời mới ngồi chung với người từng là bạn đời của mình trong một buổi tiệc. Cả hai đã quen biết nhau và cảm thấy không có bất kỳ trở ngại gì trong cảm xúc. Cũng như các con cũng rất thương yêu người bạn đời mới của mình. Đó là điều mình cảm thấy rất may mắn".

Hiện tại, khi ồn ào khơi lại thì Quang Huy chưa có phản hồi. Tài khoản MXH của anh cũng đã không hoạt động thời gian dài



