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Quang Hải cùng vợ con nướng gà bên bếp lửa, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ đúng dịp miền Bắc vào đợt lạnh

Tiên Tiên
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Quang Hải đưa vợ con đi chơi.

Tranh thủ khoảng thời gian tạm nghỉ thi đấu để phục hồi chấn thương cổ chân đồng thời V.League tạm nghỉ, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã cùng bà xã Chu Thanh Huyền và con trai nhỏ (bé Lido) dành thời gian cho một chuyến đi trải nghiệm đầy ý nghĩa. Đây được xem là khoảng dừng cần thiết giúp nhạc trưởng của CLB Công an Hà Nội lấy lại sự cân bằng sau thời gian dài thi đấu liên tục.

Trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, gia đình nhỏ của nam cầu thủ khiến người hâm mộ thích thú bởi sự giản dị và ấm áp. Không còn ánh đèn sân khấu hay không khí căng thẳng của các trận cầu đỉnh cao, Quang Hải xuất hiện với hình ảnh một người cha, người chồng quây quần bên bếp than hồng trong không khí se lạnh của miền Bắc, tự tay quạt lửa, nướng đồ ăn và thưởng thức những món ăn dân dã tại điểm dừng chân ven đường. Hình ảnh Quang Hải ôm con trai nhỏ trong lòng mang lại cảm giác vô cùng bình yên.

- Ảnh 1.

Quang Hải tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên gia đình nhỏ

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Chu Thanh Huyền khoe món gà nướng thơm ngon

Chuyến đi không chỉ là dịp để gia đình nhỏ hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp bên con trai, mà còn giúp Quang Hải thư giãn tinh thần, nạp lại năng lượng tích cực. Việc giải tỏa áp lực tâm lý trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng, giúp ngôi sao sinh năm 1997 sớm đạt trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất trước khi trở lại hội quân cùng CLB Công an Hà Nội bước vào chặng đường thi đấu đầy thử thách phía trước.

Ảnh: TTNV

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Tags

Quang Hải

Chu Thanh Huyền

công an hà nội

V.League

nghỉ thi đấu

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