Nhắc khách việc đỗ ô tô ngược chiều, nữ chủ quán bị ném chìa khóa vào mặt: Công an vào cuộc

Chồng của nạn nhân cho biết, sự việc khiến vợ ông bị thương, chảy máu nhiều, phải khâu 3 mũi, hiện đang được theo dõi tại bệnh viện

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành động ném chìa khóa vào mặt một phụ nữ. Sự việc xảy ra vào tối ngày 1/11 tại một quán hủ tiếu trên đường Ngô Đức Mai, đoạn giao với quốc lộ 46 (xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Theo nội dung trong đoạn clip, người phụ nữ là chủ quán ăn và có nhắc nhở người đàn ông về việc đỗ ô tô ngược chiều. Sau đó, người đàn ông đã có hành động tác động nữ chủ quán. Sự việc khiến nữ chủ quán đau đớn đứng ôm mặt. Người đàn ông ra nhặt chìa khóa lên và tiếp tục có hành động chỉ tay vào mặt nạn nhân.

Sau đó, một người đàn ông khác ở trong quán đã ra can ngăn, xem xét tình trạng của người phụ nữ. Thời điểm xảy ra sự việc, trong quán có nhiều thực khách đang dùng bữa.

Nữ chủ quán (áo nâu) ôm mặt sau khi bị khách ném chìa khóa vào mặt. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo thông tin trên báo VnExpress, ngày 2/11, lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên cho biết đã mời người đàn ông liên quan đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, ông V.T.P., chủ quán ăn cho hay, khoảng 20 giờ tối 1/11, người đàn ông trên lái ô tô đến quán và đỗ xe ngược chiều nên vợ của ông P. ra nhắc nhở. Tuy nhiên, thay vì tiếp thu, người đàn ông lại lớn tiếng chửi bới rồi dùng chìa khóa ô tô ném vào mặt vợ ông.

Theo lời ông P., sự việc khiến vợ của ông bị thương, chảy máu nhiều, phải khâu 3 mũi, hiện đang được theo dõi tại bệnh viện. Ông P. cũng đã trình báo sự việc với cơ quan công an.