Quan trọng: Toàn bộ người dân tới du lịch Hạ Long dịp lễ cần chú ý

Thu Phương

Thông tin quan trọng đang được nhắc tới là điều mà nhiều người quan tâm.

Trong 2 ngày tới, tức ngày 29 và 30/4, một số đoạn trên trục đường Trần Quốc Nghiễn, khu vực trung tâm Hạ Long, sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ Carnaval Hạ Long 2026; người dân và du khách cần nắm rõ để chủ động lịch trình.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Hạ Long là một trong những điểm đến được dự báo thu hút đông đảo du khách nhờ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào hè. Tâm điểm là Carnaval Hạ Long 2026 với chương trình nghệ thuật khai mạc, diễu hành đường phố, xe mô hình, âm nhạc và nhiều hoạt động trải nghiệm ven vịnh.

Tuy nhiên, cùng với không khí lễ hội, người dân và du khách cần đặc biệt lưu ý về việc cấm đường, hạn chế phương tiện tại một số khu vực trung tâm trong 2 ngày tới. Nếu không nắm trước lịch trình, việc di chuyển vào khu vực Quảng trường 30/10, đường Trần Quốc Nghiễn trong các khung giờ cao điểm có thể gặp khó khăn.

Khung giờ cấm đường ở Hạ Long cần nhớ

Theo Thông báo số 79/TB-UBND ngày 26/4/2026 của UBND phường Hồng Gai, một số đoạn trên đường Trần Quốc Nghiễn sẽ tạm dừng lưu thông để phục vụ tập luyện, tổng duyệt và khai mạc Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè 2026 và Vũ hội đường phố.

Cụ thể, ngày mai 29/4, việc tạm dừng lưu thông áp dụng trên 50% tuyến đường Trần Quốc Nghiễn, làn phía biển, đoạn từ ngã ba giao đường Lán Bè đến ngã tư giao đường 30/10. Các khung giờ gồm 7h-11h, 14h-17h và 19h-22h.

Đáng chú ý, ngày 30/4, thời điểm diễn ra chương trình chính, đường Trần Quốc Nghiễn, đoạn từ ngã ba giao đường Trần Hưng Đạo đến ngã tư giao đường 30/10, tiếp tục tạm dừng lưu thông từ 7h-11h và 13h-22h.

Các phương tiện ưu tiên như xe cứu thương, xe cứu hỏa và phương tiện phục vụ chương trình không thuộc diện hạn chế. Người dân và du khách có nhu cầu di chuyển qua khu vực này nên theo dõi thêm hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Vì sao khu vực này bị hạn chế phương tiện?

Đường Trần Quốc Nghiễn là một trong những trục đường ven biển trung tâm của Hạ Long, nằm gần Quảng trường 30/10, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 vào tối 30/4.

Carnaval Hạ Long 2026 có chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, là điểm nhấn của Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè 2026. Theo thông tin từ Cổng TTĐT Quảng Ninh, bên cạnh lễ khai mạc, chuỗi sự kiện còn có nhiều hoạt động như vũ hội đường phố, âm nhạc đường phố, trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh, phố ẩm thực quốc tế, hội thi mô hình xe diễu hành, hội chợ sản phẩm OCOP và các chương trình nghệ thuật phụ trợ.

Việc hạn chế phương tiện trong các khung giờ nêu trên nhằm phục vụ quá trình tập luyện, tổng duyệt, khai mạc, đồng thời bảo đảm không gian cho lực lượng biểu diễn, xe mô hình diễu hành và công tác an ninh trật tự. Đây cũng là phương án cần thiết trong bối cảnh lượng người dân, du khách đổ về khu vực trung tâm Hạ Long dự kiến tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ.

Du khách lưu ý gì khi đến Hạ Long dịp này?

Với du khách có kế hoạch đến Hạ Long trong dịp lễ tới, điều đầu tiên cần làm là kiểm tra lịch cấm đường trước khi xuất phát. Đặc biệt, trong các khung giờ ngày 29/4 và chiều tối 30/4, không nên đưa ô tô cá nhân vào sát khu vực Quảng trường 30/10 hoặc đường Trần Quốc Nghiễn nếu không thật sự cần thiết.

Nếu lưu trú tại Bãi Cháy, Hồng Gai hoặc các khu vực gần đường bao biển, du khách nên hỏi trước khách sạn về tuyến đường thay thế, điểm gửi xe và vị trí đón trả phù hợp. Những người muốn xem diễu hành hoặc chương trình khai mạc nên có mặt sớm, tránh di chuyển sát khung giờ 18h30-20h, thời điểm lượng người đổ về trung tâm có thể tăng cao.

Với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, nên chọn vị trí xem thuận tiện, tránh chen vào khu vực quá đông. Du khách cũng nên chuẩn bị nước uống, áo mưa mỏng, giày dép dễ di chuyển, pin dự phòng và thống nhất điểm hẹn nếu đi theo nhóm đông.

Trường hợp có lịch tham quan vịnh Hạ Long trong ngày 30/4, du khách cần tính thêm thời gian di chuyển từ bến tàu về khách sạn hoặc khu vực xem Carnaval. Không nên xếp lịch quá sát giữa tour vịnh, bữa ăn và chương trình buổi tối để tránh bị động vì phân luồng giao thông.

Dịp 30/4 - 1/5 cũng là cao điểm du lịch biển, vì vậy du khách nên đặt phòng, nhà hàng, tour tham quan từ sớm; kiểm tra kỹ giá, phụ thu lễ, chính sách hủy đổi và hạn chế mua vé mời hoặc dịch vụ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

