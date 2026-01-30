Quán quân Đào Lê Phương Chi nhận giải thưởng "khủng"

Ngày 30/01/2026, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải đặc biệt dành cho quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025”. Tại sự kiện, giải thưởng đặc biệt trị giá 600 triệu đồng bao gồm tiền mặt và xe ô tô VinFast VF5 Plus đã được trao trực tiếp cho giọng ca xuất sắc nhất mùa giải – Đào Lê Phương Chi.

Thời khắc Đào Lê Phương Chi đăng quang "Tiếng hát Hà Nội 2025".

Đào Lê Phương Chi nhận giải thưởng "khủng".

Đào Lê Phương Chi sinh năm 2003, hiện là sinh viên năm thứ hai Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô được biết đến là học trò của ca sĩ Phương Nga. Trong đêm chung kết xếp hạng, Phương Chi đã có màn trình diễn thăng hoa, thể hiện sự vững vàng về kỹ thuật thanh nhạc, chiều sâu cảm xúc cùng phong thái biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp qua đó thuyết phục Hội đồng giám khảo chuyên môn và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả theo dõi chương trình.

Xúc động khi đón nhận giải thưởng danh giá, Đào Lê Phương Chi chia sẻ: “Đối với tôi, ngôi vị quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025" là bệ phóng quan trọng để tôi tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp".

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025” với nhiều dấu ấn nổi bật tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sân chơi âm nhạc uy tín của Thủ đô. Mùa giải năm nay thu hút sự quan tâm lớn của công chúng khi quy tụ đông đảo các giọng ca trẻ tài năng đăng ký tham dự.

Đào Lê Phương Chi ngày càng xinh đẹp.

Sau các vòng sơ khảo và bán kết, 33 thí sinh tiêu biểu nhất ở ba phong cách âm nhạc gồm Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ đã bước vào vòng tranh tài cuối cùng. Vòng chung kết được tổ chức với ba đêm thi theo từng phong cách âm nhạc và một đêm xếp hạng – trao giải mang đến bức tranh âm nhạc đa sắc màu, giàu cảm xúc, đồng thời tôn vinh những cá tính nghệ thuật nổi bật của mùa giải.

Lễ trao giải không chỉ là hoạt động tổng kết của một cuộc thi mà còn là sự kiện vinh danh trang trọng khép lại hành trình đáng nhớ của “Tiếng hát Hà Nội 2025” đồng thời mở ra chặng đường nghệ thuật chuyên nghiệp cho quán quân Đào Lê Phương Chi.



