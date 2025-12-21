Giải nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Phương Anh hé lộ gia cảnh và vai trò quan trọng của 2 NSƯT

Sau khi xuất sắc giành Giải nhất dòng nhạc Thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 diễn ra tối 9/12, chiều 20/12, Nguyễn Phương Anh đã có buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về hành trình chinh phục giải thưởng và những người thầy, người thân luôn đồng hành phía sau thành công của cô.

Nguyễn Phương Anh cho biết, giải thưởng là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của bản thân cùng sự dìu dắt tận tâm của NSƯT Lan Anh, sự đồng hành của NSƯT Tố Nga, sự hỗ trợ âm nhạc của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, và đặc biệt là “hậu phương” gia đình luôn âm thầm sát cánh.

Giải nhất dòng nhạc Thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 Nguyễn Phương Anh.

NSƯT Lan Anh chia sẻ về học trò.

Nói về cô giáo - NSƯT Lan Anh, người đã dìu dắt, truyền lửa tình yêu âm nhạc cho mình từ những ngày đầu tiên về Hà Nội học và trong suốt quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Phương Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc:

“Cô là người kiên nhẫn uốn nắn cho tôi từng câu chữ, từng ngày giúp tôi phát triển kỹ thuật, chiều sâu thẩm mỹ âm nhạc, phong cách trình diễn. Mỗi lần tôi hoang mang, chính cô là người nhắc tôi nhớ lại lý do mình bắt đầu hát. Cô không chỉ dạy kỹ thuật để có cột hơi vững, vị trí âm thanh đúng, mà còn dạy tôi lòng tôn trọng sân khấu, sự kỷ luật với nghề và sự tử tế với khán giả".

Nguyễn Phương Anh và NSƯT Tố Nga.

Theo Nguyễn Phương Anh, nhờ sự kết nối của NSƯT Lan Anh, cô còn nhận được sự đồng hành quý báu từ NSƯT Tố Nga. Sự "song kiếm hợp bích" của hai nữ nghệ sĩ đã tiếp thêm động lực và bản lĩnh để Phương Anh tiến thẳng tới ngôi vị cao nhất của dòng Thính phòng.

“Tôi may mắn vì được sự giúp đỡ của cô Tố Nga. Cô luôn lo lắng, quan tâm, dành cho tôi những lời khuyên ân cần, vừa nhẹ nhàng mà sâu sắc, đôi khi là nhắc nhở, đôi khi là thôi thúc để tôi không chùn bước. Và, rất nhiều lần là động viên để tôi tin vào chính mình", Nguyễn Phương Anh tâm sự.

Giải nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi nhạc thính phòng của Nguyễn Phương Anh. Dù mới 20 tuổi và vẫn đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô đã sở hữu nhiều giải thưởng thanh nhạc trong nước và quốc tế, trong đó có giải nhất một cuộc thi thanh nhạc tại Trung Quốc đầu năm 2024 và giải nhì dòng Thính phòng tại một cuộc thi ở Nhật Bản.

Việc không ngại "thực chiến" ở các sân chơi quốc tế đã giúp Nguyễn Phương Anh tích lũy bản lĩnh sân khấu, tạo nên dấu ấn riêng khi tỏa sáng tại Tiếng hát Hà Nội 2025.

Khoảnh khắc được xướng tên cho giải thưởng cao nhất của dòng Thính phòng, Phương Anh xúc động chia sẻ: “Đây là một cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của tôi. Tôi tin rằng giá trị của giải thưởng sẽ được nhân lên khi nó được sẻ chia”.

Không chỉ hát hay Nguyễn Phương Anh còn rất xinh đẹp.

Nữ ca sĩ trẻ đã dành một nửa số tiền thưởng (sau thuế) để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, phần còn lại gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Hưng Yên (Thái Bình cũ) – nơi đã nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật của cô. Hành động ấy khiến khán giả xúc động và ghi nhận một Nguyễn Phương Anh trẻ tuổi nhưng giàu trách nhiệm xã hội.

Nguyễn Phương Anh chia sẻ, sau cuộc thi cô hạnh phúc vì được khán giả biết đến hơn và nhận được thêm nhiều lời mời biểu diễn. Tuy nhiên, cô vẫn ưu tiên việc học lên hàng đầu và hiện đang tập trung ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ tại trường. Nữ ca sĩ trẻ tin rằng việc học tập chỉn chu sẽ giúp cô có một con đường nghệ thuật dài hơi và vững chắc hơn giống như những người thầy của mình.

“Điều thay đổi lớn nhất đối với em sau giải thưởng không chỉ là danh hiệu mà là nhận thức và trách nhiệm. Em tự tin hơn vào con đường nghệ thuật mình đã lựa chọn, ý thức rõ hơn về việc phải rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật và làm nghề một cách chuyên nghiệp mỗi ngày, để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, gia đình và khán giả”- Nguyễn Phương Anh khẳng định.

Nguyễn Phương Anh và mẹ.

Và trên hành trình chinh phục con đường âm nhạc mà mình đam mê, Nguyễn Phương Anh luôn tự hào vì có gia đình bên cạnh đồng hành và hỗ trợ mình hết lòng. Những ngày thi, mẹ cô luôn sát cánh chăm lo từng bữa ăn, sức khỏe của con gái. Đặc biệt, toàn bộ chi phí để tham gia cuộc thi Nguyễn Phương Anh đều được “đại gia” là… vợ chồng anh chị cả lo liệu cho hết, còn cô chỉ việc tỏa sáng.

“Bố tôi không may đã mất cách đây 4 năm nhưng lúc nào tôi cũng tin bố luôn bên cạnh theo sát bước đường tôi đi, phù hộ cho những phần thi của tôi được tốt nhất. Tôi tự hào khi có một gia đình đã yêu thương mình đến vậy để tôi chỉ việc tỏa sáng trên sân khấu, sẵn sàng chinh phục thành công trong sự nghiệp.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng gia đình và những người thầy, người cô, những người đã yêu thương mình để mỗi ngày một tốt hơn trong tương lai. Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 phần nào minh chứng cho những nỗ lực đáp lại biết bao yêu thương ấy của tôi”, Nguyễn Phương Anh xúc động bày tỏ.