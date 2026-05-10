Quân Nga vây bọc, từ từ nuốt chửng Kostiantynivka

Hoàng Yến
Theo các nhà phân tích Ukraine, Kostiantynivka hiện là một trong những khu vực khó khăn nhất trên toàn mặt trận, chìm nghỉm trong vòng vây của Nga.

Quân Nga đang dần nuốt chửng Kostiantynivka

Người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Viktor Tregubov ngày 9/5 nói rằng, Quân đội Nga đã phát động chiến dịch tấn công Xuân Hè tại Khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).

Chiến dịch này đặc trưng bởi việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái (UAV), hạn chế sử dụng các phương tiện chiến đấu hạng nặng như xe tăng, xe thiết giáp trên chiến trường.

Vị quan chức này nhấn mạnh mọi nỗ lực hàn thêm một lớp bảo vệ nữa lên xe tăng, xe thiết giáp nhằm biến nó thành thứ gì đó giống như “tổ kiến” đều không hiệu quả trước UAV và các vũ khí chống tăng mặt đất, nên việc sử dụng máy bay không người lái là biện pháp tối ưu nhất.

Xe tăng, thiết giáp đang trở nên thất thế trước máy bay không người lái

Theo giới phân tích Ukraine, mặt trận Donetsk và Zaporizhzhia sẽ là những khu vực trọng điểm trong cuộc tấn công của Nga trong chiến dịch Xuân Hè năm nay.

Tại vùng Donbass, Lực lượng Vũ trang Nga có nhiệm vụ giải phóng cụm đô thị trọng yếu duy nhất còn lại ở Donetsk là 2 thành phố Sloviansk và Kramatorsk; trong khi ở vùng Zaporizhzhia, việc phá hủy một khu vực phòng thủ lớn của Ukraine ở Orikhiv sẽ là ưu tiên trọng tâm của Nga.

Tuy nhiên, để đánh chiếm được Sloviansk và Kramatorsk, quân Nga trước tiên sẽ phải giải quyết thành phố Kostiantynivka, lấy đó làm bàn đạp để tiến tới ngoại ô phía Nam Kramatorsk.

Theo báo cáo của các nhà phân tích quân sự Ukraine, khu vực Kostiantynivka hiện là một trong những khu vực khó khăn nhất trên toàn mặt trận đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tình hình ở đây đang diễn biến rất xấu, đe dọa sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donetsk.

Theo các báo cáo từ giới truyền thông, quân Nga đã bao vây khu vực phía Nam của Kostiantynivka và đang đưa bộ binh vào thị trấn Predtecheno. Trong khi đó, một cánh quân khác đang tiến dọc theo phía Nam quốc lộ Bakhmut-Kostiantynivka để đánh tới vùng ngoại ô phía Đông của thành phố.

Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên 2 mặt trận chính là Donetsk và Zaporizhzhia.

Tình hình khu vực Berestok và Ilyinovka cũng rất khó khăn, khi các đơn vị Nga liên tục cố gắng tiến vào phía Tây Kostiantynivka từ hướng này.

Berestok và Ilyinovka có nhiều khu công nghiệp và các tòa nhà cao tầng, nên nếu giành được quyền kiểm soát khu vực này, quân Nga sẽ có một điểm tập kết vững chắc để triển khai bộ binh trên quy mô lớn, khiến một nửa thành phố đứng trước nguy cơ nhanh chóng bị quân Nga đánh chiếm.

Nhìn trên bản đồ chiến sự, quân Nga đang bao bọc xung quanh phía Nam Kostiantynivka và tiến dần lên phía Bắc, khiến thành phố dường như đang dần dần bị quân Nga nuốt chửng.

Theo giới chuyên gia, có thể lực lượng Nga không thể nhanh chóng đánh chiếm được Kostiantynivka, nhưng trước mắt họ có thể tiến hành một chiến dịch chớp nhoáng, thọc sâu qua Berestok và Ilyinovka để cắt đứt một nửa thành phố, với nhiều vị trí thuận lợi để tập trung quân.

Theo Topcor.ru
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

