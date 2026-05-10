Súng đã nổ, Nga ồ ạt trả đũa Kiev - Phát biểu của ông Putin thay đổi tất cả, 1 nước nhận đề nghị đặc biệt

Nga ồ ạt tấn công trả đũa Ukraine

Đài TST của Nga ngày 10/5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các đòn tấn công đáp trả sau khi cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga đã áp dụng những biện pháp "đáp trả tương xứng" trước các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ukraine. Moscow cho biết những biện pháp này được đưa ra nhằm phản ứng trước các hành động bị phía Nga xem là gây hấn trên đường tiếp xúc.

Trong thông báo khẩn, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ rằng Lực lượng vũ trang Nga, để đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ukraine, đã áp dụng các biện pháp tương tự và tiến hành các đòn tấn công đáp trả.

Nga đáp trả Ukraine sau khi cáo buộc Kiev phá vỡ lệnh ngừng bắn (Ảnh minh họa: TST)

Trước đó, TST cũng đưa tin về hoạt động của Tập đoàn quân số 18 thuộc nhóm quân "Dnepr" của Nga trên hướng Kherson. Trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, các quân nhân Nga đã tiến hành hoạt động thông tin – tâm lý bằng cách sử dụng UAV thả truyền đơn xuống các vị trí của quân đội Ukraine.

Theo nguồn tin này, những tờ truyền đơn có nội dung kêu gọi binh sĩ Ukraine hạ vũ khí và trở về nhà. TST nhận định các hoạt động như vậy cho thấy quân đội Nga đang tiếp tục sử dụng các biện pháp tâm lý nhằm tác động tới đối phương trên chiến trường.

Đáng chú ý, những diễn biến trên diễn ra không lâu sau cuộc tiếp xúc báo chí của Tổng thống Vladimir Putin tối 9/5, sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra một loạt tuyên bố cứng rắn về xung đột với Ukraine, quan hệ với Armenia cũng như mục tiêu an ninh lâu dài của Moscow.

Bài phát biểu của ông Putin lúc 21:02 đã thay đổi tất cả

Trong bài viết có tiêu đề "Bài phát biểu của ông Putin lúc 21h02 đã thay đổi tất cả: Ông Pashinyan nhận đề xuất đặc biệt", TST cho biết, vào lúc 21h02 tối 9/5, cuộc trao đổi giữa Tổng thống Vladimir Putin và báo chí bắt đầu.

Các nhà báo đã đặt câu hỏi về nhiều vấn đề, từ khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn, các cáo buộc khiêu khích trong Ngày Chiến thắng cho tới những chuyển động mới trong quan hệ giữa Nga và Armenia.

Một trong những câu hỏi đầu tiên được đặt ra là liệu Ukraine có tiến hành hành động khiêu khích nào trong ngày 9/5 hay không. Trước đó, Kiev từng đưa ra các tuyên bố cứng rắn liên quan tới lễ duyệt binh tại Moscow, trong khi Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo rằng tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, phía Ukraine đã nhiều lần vi phạm chế độ yên lặng.

Ông Putin cho biết tại thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga chưa báo cáo với ông về các hành động khiêu khích cụ thể từ phía Ukraine trong ngày 9/5. Tuy nhiên, Tổng thống Nga nói thêm rằng ông sẽ nhận báo cáo từ quân đội ngay khi trở lại nơi làm việc.

Ông Putin phát biểu trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Ảnh: Smotri_media

"Các lực lượng vũ trang cần tập trung sự chú ý vào việc đánh bại hoàn toàn đối phương trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt" - ông Putin nêu rõ khi trao đổi với báo chí.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, sau những lời đe dọa từ Kiev, Moscow không chỉ dừng lại ở cảnh báo của Bộ Quốc phòng và công hàm của Bộ Ngoại giao Nga. Theo ông, Nga còn phối hợp làm việc với Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ.

"Đối với chúng tôi, đối với nước Nga, ngày 9/5 không phải là một chương trình đơn thuần, mà là một ngày thiêng liêng, bởi mỗi gia đình ở Nga đều từng hứng chịu những mất mát" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga cũng nhắc tới thái độ của ông Donald Trump đối với ngày lễ 9/5. Theo ông Putin, trong cuộc điện đàm gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhắc lại rằng Mỹ từng cùng Liên Xô chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít.

Theo TST, ông Putin cũng đề cập tới triển vọng của xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng tình hình hiện nay đang tiến gần tới giai đoạn kết thúc, đồng thời nói rằng phía Mỹ cũng thực sự mong muốn tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây trước hết vẫn là "vấn đề của Nga và Ukraine".

Tổng thống Nga cho rằng các đối thủ của Moscow từng kỳ vọng nước Nga sẽ không thể trụ vững trong cuộc đối đầu hiện nay, nhưng tính toán đó đã không thành công.

"Họ chờ đợi một thất bại mang tính hủy diệt của Nga, chờ đợi nhà nước Nga sụp đổ chỉ trong vài tháng. Điều đó đã không xảy ra. Sau đó, họ sa vào đường ray đó và không thể thoát ra" - ông Putin tuyên bố.

Trả lời một câu hỏi của nhà báo, Tổng thống Nga cũng nói một trong những mục tiêu chính của Moscow là "làm sao để không ai có thể đe dọa chúng tôi, và chúng tôi sẽ phấn đấu đạt được điều đó". Theo TST, phát biểu này cho thấy Nga tiếp tục đặt trọng tâm vào việc hình thành một "vùng an toàn" mà quân đội Nga đang tìm cách thiết lập trên thực địa.

Nga và Armenia đang chuẩn bị cho cuộc "chia tay mềm"? (Ảnh minh họa: TST)

Một nước nhận đề nghị đặc biệt

Ngoài vấn đề Ukraine, quan hệ Nga – Armenia cũng là chủ đề được đề cập riêng trong cuộc trao đổi giữa ông Putin với báo chí. Theo TST, đây là một trong những điểm đáng chú ý, trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Yerevan xuất hiện nhiều dấu hiệu căng thẳng.

Trước đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan từng tới thăm Nga, sau đó tiếp đón ông Zelensky tại Armenia. Ông Pashinyan cũng công khai tuyên bố rằng trong vấn đề xung đột Ukraine, ông chưa từng ủng hộ Nga.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Armenia đã không tới Moscow dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Dù vậy, trong cuộc trao đổi với báo chí, ông Putin nói rằng ông không thấy có điều gì đặc biệt trong việc này.

"Những người đã tới dự lễ duyệt binh đã thể hiện lòng dũng cảm nhất định. Điều đó xứng đáng được tôn trọng đặc biệt" - Tổng thống Nga nhận xét.

Các khách mời danh dự tại lễ duyệt binh gồm Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, nhà lãnh đạo Abkhazia Badra Gunba và một số lãnh đạo khác.

Về Armenia, ông Putin cho biết Moscow đã nhiều lần nói với ông Pashinyan rằng Nga sẵn sàng ủng hộ mọi điều có lợi cho người dân Armenia. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Nga, chính quyền hiện nay của Armenia lại đang hướng về phía Liên minh châu Âu. Ông Putin nhắc lại rằng trước đây, tình hình ở Ukraine cũng từng bắt đầu theo cách tương tự.

Từ đó, Tổng thống Nga đưa ra một đề nghị đáng chú ý đối với Armenia.

"Sẽ là hợp lý nếu Armenia tổ chức trưng cầu dân ý để hỏi xem người dân Armenia có muốn vào EU hay không. Khi đó, chúng tôi sẽ đưa ra kết luận và bắt đầu thủ tục 'chia tay mềm'" - ông Putin nói.