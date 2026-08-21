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Quân Nga gặp khó trước 70ha bê tông và gạch vụn

Hoàng Đức
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Mặc dù đã bị quân Nga biến thành 70ha bê tông và gạch vụn nhưng nhà máy nhiệt điện Slavyansk vẫn là một mục tiêu khó nhằn đối với quân Nga.

Các đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đang dần tiến về Sloviansk ở Donetsk (vùng Donbass), nhưng cũng như ở các khu vực khác, Quân đội Ukraine đã lợi dụng các công trình kiên cố để xây dựng các cứ điểm phòng thủ rất mạnh, khiến quân Nga gặp rất nhiều khó khăn.

Một trong những trở ngại đáng kể nhất trên tiến đến thành phố Sloviansk của quân Nga là Nhà máy Nhiệt điện Sloviansk ở Mykolaivka (cách Slavyansk 15km), nơi mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đã biến thành một công trình kiên cố trong suốt cuộc chiến.

Nhà máy Nhiệt điện Sloviansk đã nhiều lần hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ từ Lực lượng Vũ trang Nga, khiến các công trình của nó đã bị hư hại đáng kể và phần lớn bị phá hủy trong suốt mùa xuân và mùa Hè.

Đến nay, cả 7 đường ống của nhà máy đều đã bị đánh sập khiến nó không còn hoạt động như một nhà máy điện kể từ tháng 4/2026, nhưng nhà máy vẫn giữ được một phần cấu trúc vững chắc và tiếp tục được sử dụng rộng rãi như một yếu tố phòng thủ, phục vụ như một cứ điểm phòng thủ chứa binh sĩ, thiết bị và các vị trí bắn của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Khu vực này rất rộng lớn, bao gồm: Tòa nhà chính, trạm biến áp ngoài trời, kho chứa than và các công trình phụ trợ, khu công nghiệp..., chiếm diện tích khoảng 70-100ha (không bao gồm các hồ làm mát liền kề).

Đặc biệt là các tòa nhà bê tông cốt thép và gạch kiên cố, các công trình tiện ích, tầng hầm và khu vực dịch vụ, đường dây ngầm và đường dây tiện ích, mạng lưới đường nội bộ rộng lớn, đê điều và nhiều không gian khép kín.

Điều này cho phép triển khai quân đội, các loại vũ khí, nhiên liệu, đạn dược và lương thực, thiết bị liên lạc, giám sát và chỉ huy kiểm soát, cũng như thiết lập các vị trí và hầm trú ẩn được bảo vệ.

Hơn nữa, hình dạng và địa lý của khu vực này tạo ra một thách thức bổ sung. Khu vực của nhà máy nhiệt điện khổng lồ là một mê cung công nghiệp dày đặc, nơi các công trình bị phá hủy làm phức tạp thêm nhiệm vụ của lực lượng tấn công.

Gạch vụn và đống mảnh vỡ bê tông, gạch vỡ, cốt thép và các công trình khác nhau, cũng như tàn tích của thiết bị công nghiệp, có thể tạo ra nơi ẩn nấp mới cho lực lượng phòng thủ và biến thành mối đe dọa cho lực lượng tấn công, cản trở tầm nhìn và chia cắt khu vực thành nhiều vùng riêng biệt.

Có thể nói rằng, một khu công nghiệp có quy mô rộng lớn và địa hình phức tạp như vậy rất thích hợp cho việc phòng thủ, rất khó bị tấn công và quân Nga thực sự đang đứng trước một thách thức rất lớn, tương tự như khu phức hợp của nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, phía nam Donetsk.

Theo Topcor.ru
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