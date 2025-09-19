Quân Nga 3 lần chui đường ống ngầm tấn công 3 thành phố: Ukraine tương kế tựu kế bẫy lính Moscow

Nga tấn công Ukraine bằng đường ống ngầm

Theo Business Insider, quân đội Nga gần đây bị phát hiện đang tìm cách xâm nhập vào chiến tuyến ở Kharkiv bằng cách bò qua một đường ống ngầm, trong khi lực lượng Kiev tìm cách ngăn chặn bằng cách làm ngập hoặc gia cố những đường ống này.

Tuần trước, các nhà quan sát Ukraine đã công khai nhận diện chiến thuật đường ống tại Kupiansk, một thành phố ở vùng Kharkiv, nơi chứng kiến giao tranh ác liệt dọc theo tuyến đầu.

Đây là lần thứ ba kể từ khi xung đột nổ ra, quân đội Nga bị phát hiện bò hoặc đi trong đường ống dẫn khí hoặc nước để tránh bị phát hiện, và chiến thuật này có thể trở thành thách thức phòng thủ ngày càng lớn đối với Ukraine. Trước đó, Nga đã dùng chiến thuật tương tự để xâm nhập Avdiivka và Sudzha.

Lính Nga chui đường ống ngầm tập kích Ukraine. Ảnh: Sergey Kolyasnikov

DeepState, một nhóm tình báo nguồn mở của Ukraine, đưa tin hôm 12/9 rằng quân đội Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí gần Kupiansk để vượt qua sông Oskil gần đó và thiết lập tuyến tiếp tế cùng vị trí cho phi công máy bay không người lái tiến sát thành phố.

Nhóm này công bố đoạn phim quay từ máy bay không người lái ghi cảnh một người mặc quân phục kéo một gói hàng từ một cái hố trong rừng. Thông tin lan truyền rộng rãi trên các kênh xã hội của Nga, kèm theo đoạn video cho thấy người này bò qua đường ống.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định trong tuyên bố hôm 13/9 rằng quân Nga đã dùng đường ống để di chuyển lực lượng đến gần Kupiansk, song khẳng định thành phố vẫn nằm trong sự kiểm soát của Ukraine.

Ukraine giăng bẫy Nga

Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết lối ra của đường ống không nằm trong thành phố và tiết lộ thêm rằng quân Ukraine đã làm ngập một số lối đi như vậy.

“Tại khu vực Kupiansk có một số đường ống,” tuyên bố viết. “Ba trong số bốn đường ống đã hư hại và ngập nước, lối ra của đường ống thứ tư nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng phòng thủ.”

Hôm 15/9, truyền thông Ukraine Espreso công bố phỏng vấn video với Yuriy Fedorenko, chỉ huy đơn vị máy bay không người lái thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái Riêng biệt 429, cho biết nhóm của ông đã sử dụng đạn kỹ thuật để phá hủy đường ống Kupiansk mà quân Nga từng dùng.

Fedorenko nói lực lượng Ukraine đã nhắm vào một đoạn đường ống dẫn nước ra sông Oskil, khiến đường ống bị ngập.

Chỉ huy này cho biết: “Điều này không có nghĩa là đối phương sẽ không thể khôi phục theo thời gian nhưng nó đang bị giám sát chặt chẽ.”

Ngoài ra, các blogger quân sự Ukraine ngày 14/9 cho hay lực lượng Kiev đã đặt dây thép gai bên trong ít nhất một đường ống, đồng thời lan truyền đoạn video dường như cho thấy bên trong ống được gài bẫy.

Chiến thuật dùng đường ống ngầm gợi lại chiến dịch táo bạo của Nga hồi tháng 3, khi lực lượng đặc nhiệm Điện Kremlin đi bộ khoảng 14 km qua đường ống dẫn khí ở Sudzha để tấn công hậu phương Ukraine tại Kursk.

Quan chức Ukraine cho biết đường ống này không còn sử dụng và có đường kính 1,4 mét.

Trong khi Nga ca ngợi đó là thành công, Ukraine cho biết họ đã phát hiện nhóm biệt kích. Phần lớn quân Ukraine đã rút khỏi Kursk trong tháng đó.

Đầu năm 2024, theo truyền thông Ukraine, lính Nga đã rút cạn một đường ống dẫn nước kỹ thuật ở Avdiivka, Donetsk, dùng nó để tiến quân ngầm và tạo các lối thoát cách nhau khoảng 90 mét.

Mạng lưới đường ống dẫn khí lớn trải khắp Ukraine, quốc gia từng là tuyến trung chuyển then chốt cho khí đốt Nga sang châu Âu. Nhiều tuyến ống chính với tổng công suất khoảng 140 tỷ mét khối khí mỗi năm hiện chỉ được sử dụng dưới mức hoặc bỏ không, khi châu Âu dần cắt giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

(Theo Business Insider)