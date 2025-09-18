Tổng tham mưu trưởng Gerasimov: Nga tiến quân trên tất cả các mặt trận ở Ukraine

Theo hãng tin Reuters ngày 17/9, Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, cho biết quân đội Moscow đang đạt được tiến triển tại khu vực Donetsk – trọng tâm của cuộc xung đột – và xa hơn về phía tây ở các khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

"Quân đội [Nga] trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đang tiến quân theo hầu hết mọi hướng", Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời tướng Gerasimov.

"Và cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra theo hướng Krasnoarmeisk", ông nói thêm, dùng tên gọi thời Liên Xô của thành phố Pokrovsk.

Tướng Nga cho biết quân đội Ukraine "đã triển khai những đơn vị chiến đấu được huấn luyện và có năng lực tốt nhất từ các khu vực khác. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội của chúng tôi tiến vào các khu vực đó."

Trong quá trình tiến quân qua miền đông Ukraine, lực lượng Nga đã duy trì các cuộc tấn công dữ dội vào khu vực xung quanh Pokrovsk ở vùng Donetsk trong nhiều tháng.

Ông Gerasimov cho biết lực lượng Nga cũng đang đạt tiến triển trong việc giành lại Kupiansk, một thành phố phần lớn bị phá hủy ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine, và Yampil, xa hơn về phía đông.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Gerasimov dường như trái ngược với phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức quân sự Ukraine.

Mới đây, ông Zelensky cho rằng sẽ có các cuộc tấn công mới của Nga nhưng nói thêm rằng lực lượng Moscow chưa đạt nhiều thành công ở tiền tuyến trong những hoạt động gần đây.

"Nhìn chung, tôi thực sự hài lòng khi ba đợt tấn công gần đây nhất của Nga đã thất bại, dù họ đang lên kế hoạch cho hai đợt tấn công nghiêm trọng hơn nữa", ông nói. "Theo quan điểm của tôi, đây là một tín hiệu quan trọng."

Trong tuần này, một chỉ huy Ukraine cho biết lực lượng của ông đã đẩy lùi được bước tiến của Nga gần Pokrovsk, trong khi blog quân sự nổi tiếng DeepState của Ukraine – sử dụng bản đồ nguồn mở để theo dõi chuyển động quân sự – đưa tin về những thành công của Ukraine tại một thị trấn gần đó.

Người phát ngôn của một đơn vị Ukraine gần Kupiansk ngày 17/9 cho biết nỗ lực tấn công của Nga vào thị trấn này đã khiến nhiều binh sĩ Moscow bị bắt làm tù binh.

(Theo Reuters)