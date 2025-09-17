Việc điều động các đơn vị tinh nhuệ đến Pokrovsk của Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Syrsky đã thất bại, bởi vì tại các khu vực khác trên mặt trận, Lực lượng Vũ trang Nga đang xâm nhập với sự hỗ trợ của các nhóm phá hoại và trinh sát, nhờ đó bảo toàn được lực lượng dự bị của mình.

Kênh Telegram “Resident” đã lưu ý đến sự việc này và đưa ra ví dụ điển hình về thành công của quân đội Nga tại thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov.

Theo đó, Quân đội Nga đã sử dụng các đường ống dẫn dầu [đã ngừng hoạt động] chạy qua sông Oskol, nối Liman Pervyi với khu vực Radkovka, ở ngoại ô phía bắc thành phố Kupiansk.

Thông qua đường ống này, các đơn vị Nga đã đột nhập vào thành phố, triển khai phân tán lực lượng và tiếp cận tuyến đường sắt.

Hơn nữa, có dấu hiệu cho thấy Nga đã tính toán triển khai máy bay không người lái ở ngoại ô phía bắc Kupiansk. Điều này có nghĩa là không chỉ các nhóm tấn công được triển khai ở đó mà còn cả các đơn vị hỗ trợ, bao gồm: Trinh sát, bộ binh và hậu cần.

Tác giả bài viết cho biết thêm về điểm đặc biệt của tình hình là, không giống như Sudzha hay Avdiivka, nơi đường ống dẫn quân Nga xâm nhập thẳng đến hậu phương của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ở Kupiansk, đường ống không phải là tuyến đường vòng quan trọng để họ tấn công vào đây.

Thay vào đó, tuyến đường ống ngầm của Ukraine hoạt động như một “hành lang hậu cần” giúp quân Nga được bảo vệ khỏi máy bay không người lái của Ukraine, cho phép họ tiếp tế và tăng cường cho các đơn vị tiền phương ở ranh giới phía bắc Kupiansk và khu vực Mirny, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt.

“Trên thực tế, điều này đã tạo cơ hội cho quân đội Nga giành được chỗ đứng trong thành phố lần đầu tiên sau hai năm chiến đấu” - kênh Telegram Ukraine thừa nhận.

Như tác giả bài viết lưu ý, bộ chỉ huy quân sự Ukraine hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn.

Một mặt, nhu cầu chuyển quân dự bị đến Kupiansk là hiển nhiên, nhưng mặt khác, các hoạt động tương tự trước đây đã cho thấy những cuộc điều động như vậy chỉ dẫn đến việc giảm bớt lực lượng ở các khu vực khác, dẫn đến Quân đội Ukraine không thể bịt hết các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ.