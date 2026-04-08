Quán lẩu gà bất hạnh nhất hiện nay: Chủ kiệt sức tự lập nick đánh giá 1 sao, van xin khách hàng buông tha

Sự việc hi hữu này bắt nguồn từ một tấm biển cảnh báo vô cùng thẳng thắn được dán ngay trên tường quán. Nội dung tấm biển ghi rõ: Khách dùng bữa tại đây, sau khi uống nước súp có thể sẽ có nhu cầu đi vệ sinh, đây là điều bình thường. Ông chủ quán giải thích rằng do nước dùng được ninh từ nhiều loại thảo mộc địa phương giúp trừ ẩm, nên những người có cơ địa tích tụ nhiều độ ẩm sẽ dễ gặp phản ứng đào thải tự nhiên này.

Ông chủ quán gà và dòng thông báo gây bão mạng xã hội.

Chính sự chân chất đến mức kỳ lạ đó đã lọt vào ống kính của Lưu Vũ Hân, một người sáng tạo nội dung ẩm thực đình đám sở hữu gần 10 triệu người theo dõi. Trong đoạn video đến ăn thử, mặc cho ông chủ liên tục nài nỉ người quay phim rằng xin đừng quay đẹp quá vì sợ đông khách làm không nổi. Thế nhưng, đoạn clip nhanh chóng bùng nổ với gần 880 ngàn lượt thích, biến quán ăn nhỏ ở vùng ven trở thành tâm điểm chú ý trên toàn mạng xã hội.

Video trải nghiệm món lẩu gà của Lưu Vũ Hân - chủ kênh ẩm thực nhận được lượt tương tác lớn

Trở thành hiện tượng mạng bất đắc dĩ, cuộc sống của ông chủ bị đảo lộn hoàn toàn. Ông liên tục than thở sự nổi tiếng này là một gánh nặng quá sức chịu đựng. Mỗi ngày, ông phải lật đật thức dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, làm việc quần quật không có một phút nghỉ trưa. Quán phải gồng gánh hoạt động đến tận 10 giờ đêm, sau đó ông lại dọn dẹp mãi đến 2 giờ sáng hôm sau mới được ngả lưng. Từ chỗ chỉ túc tắc làm vài con gà mỗi ngày, nay khối lượng công việc tăng lên gấp chục lần, vắt kiệt sức lực của người đàn ông lớn tuổi.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 2/4, sức nóng của quán vẫn cực kỳ khủng khiếp. Có hơn 200 bàn khách kiên nhẫn rồng rắn xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Không ít người đam mê ẩm thực chấp nhận lái xe hơn một tiếng từ các tỉnh lân cận đến tận nơi chỉ để được thỏa mãn sự tò mò.

Trước tình cảnh quán ruột bị đám đông bủa vây, những khách quen địa phương đã nghĩ ra một chiến dịch giải cứu vô cùng ngang ngược. Họ tự lập hàng loạt tài khoản phụ trên mạng xã hội để ồ ạt đánh giá 1 sao, cố tình dìm hàng quán với những bình luận ác ý. Các bài viết chê bai mọc lên như nấm: Đồ ăn dở lắm, vừa ngồi xuống đã bị ép chi 300 tệ, ăn vào lại phải đi vệ sinh liên tục, xin mọi người đừng đến. Mục đích duy nhất của họ là tạo tin đồn xấu, đuổi bớt thực khách phương xa để bảo vệ không gian ăn uống quen thuộc của xóm làng.

Ông chủ cũng liên tục thanh minh rằng lẩu gà của mình nấu ăn rất bình thường, khuyên mọi người đừng kỳ vọng cao. Thậm chí, nhiều thực khách còn truyền tai nhau chuyện ông tự tạo hàng loạt tài khoản giả mạo để đánh giá 1 sao, chê thịt gà dở và dọa khách ăn vào bị đau bụng cốt chỉ để đuổi khéo đám đông.

Nhằm làm rõ thực hư về chất lượng và giá cả, một nữ thực khách ghé quán vào ngày 29/3 đã công khai chi tiết hóa đơn. Chị cho biết thịt gà tại đây được bán với giá 38 tệ một cân, phần nước dùng đáy nồi cũng có giá 38 tệ. Chị chọn một con gà nặng 6 cân, tổng hóa đơn rơi vào khoảng 280 tệ (tương đương 1 triệu đồng Việt Nam). Vị khách này khẳng định mức giá này là hoàn toàn bình thường ở địa phương và bản thân chị ăn xong không hề bị đau bụng đi vệ sinh như lời đồn thổi trên mạng.

Chủ quán đăng tâm thư xin nghỉ vì không thể trụ nổi

Thế nhưng, sức người rốt cuộc cũng có giới hạn. Đứng trước áp lực quá tải không thể kiểm soát, ông chủ đã buộc phải giương cờ trắng. Mới đây, quán Mô Thị Kê Bảo đã phải đăng một thông báo chính thức lên mạng xã hội: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tin tưởng. Từ ngày 1/4, quán bắt đầu nghỉ nửa tháng, mong mọi người thông cảm, thực sự không trụ được nữa rồi. Quyết định đóng cửa trốn khách này của ông chủ cuối cùng cũng khép lại một câu chuyện độc nhất vô nhị.

Theo: Sina, News China