Giằng co, cản trở CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn: Danh tính 3 người

Trong ngày 6/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nhóm người đứng cự cãi, giằng co với lực lượng chức năng trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, gần cầu Tân Quý (xã Bình Chánh, TP.HCM) vào tối 4/4.

Trong clip, một người đàn ông liên tục giằng co với một cán bộ CSGT. Khi một cán bộ CSGT khác định vào hỗ trợ đồng đội thì bị một người phụ nữ và một người đàn ông khác (đang bế theo trẻ nhỏ) ngăn cản.

Trong quá trình này tay của người đàn ông đã va trúng mạnh vào mũ bảo hiểm của cán bộ CSGT đang đội trên đầu. Sự việc khiến rất đông người đi đường dừng lại theo dõi, gây náo loạn một đoạn đường.





Tờ Tiền Phong thông tin, qua xác minh ban đầu, người đàn ông xuất hiện trong clip có dấu hiệu say xỉn khi điều khiển xe máy và bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Trong lúc CSGT lập biên bản vi phạm, người này đã gọi người nhà đến, dẫn đến tình huống căng thẳng như ghi lại trên mạng.

Trao đổi về vụ việc trong clip trên tờ Thanh Niên, đại diện công an địa phương xác nhận người đàn ông trong clip có vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan chức năng đã mời 3 người có mặt tại hiện trường gồm một nam, một nữ (được cho là vợ) và con rể của người vi phạm về trụ sở làm rõ.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh để làm rõ hành vi của nhóm người này.