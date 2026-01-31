Những người dân Aceh phải chịu hình phạt đánh roi công khai vì vi phạm luật Sharia tại Banda Aceh, Indonesia (Ảnh: EPA)

Cảnh sát Sharia tại tỉnh Aceh của Indonesia đã thi hành hình phạt đánh roi đối với một cặp nam nữ vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và uống rượu, trong đó người phụ nữ bị ngất xỉu sau khi chịu hình phạt.

Theo phóng viên AFP có mặt tại hiện trường, cặp đôi bị đánh vào lưng bằng roi mây tại một công viên công cộng, trước sự chứng kiến của hàng chục người. Người phụ nữ đã bất tỉnh sau khi kết thúc hình phạt và được đưa lên xe cứu thương.

Tổng cộng, mỗi người phải chịu 140 roi, trong đó 100 roi cho hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và 40 roi vì uống rượu, theo ông Muhammad Rizal, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Sharia tại Banda Aceh.

Giới chức địa phương cho biết đây được xem là một trong những hình phạt roi nặng nhất kể từ khi luật Sharia được áp dụng tại Aceh sau khi tỉnh này được trao quyền tự trị đặc biệt vào năm 2001.

Cặp đôi trên nằm trong số 6 người bị xử phạt trong đợt này vì vi phạm bộ luật Hồi giáo, trong đó có một sĩ quan cảnh sát Sharia và nhân tình của người này. Hai người này bị đánh 23 roi mỗi người sau khi bị phát hiện ở gần nhau tại một địa điểm riêng tư.

Ông Rizal nhấn mạnh việc thi hành luật không có ngoại lệ, kể cả với các thành viên trong lực lượng thực thi pháp luật. Theo ông, vụ việc liên quan đến sĩ quan Sharia đã gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng này.

Tại Aceh, hình phạt đánh roi được áp dụng đối với nhiều hành vi bị coi là vi phạm luật Hồi giáo, bao gồm đánh bạc, uống rượu, quan hệ đồng giới và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Trước đó, trong năm 2025, 2 người đàn ông từng bị đánh 76 roi mỗi người sau khi bị tòa án Sharia kết tội quan hệ tình dục.