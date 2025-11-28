Ngược dòng xe xăng, Indonesia tăng mạnh xe điện 49% – nhưng Việt Nam mới là 'đầu tàu ASEAN'

Trang E27.co ngày 26/11 đưa tin, ngành xe điện (EV) của Indonesia đã tăng trưởng mạnh 49% tính đến quý 3 năm 2025, trái ngược đáng kể với mức giảm 11% của thị trường xe hạng nhẹ (LV) nói chung của nước này. Những con số này đã được nêu bật trong báo cáo PwC ASEAN-6 eReadiness 2025 - phân tích tâm lý người tiêu dùng và mức độ sẵn sàng của thị trường tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi tổng doanh số xe hạng nhẹ trong nhóm ASEAN-6 (bao gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Philippines) vẫn tương đối ổn định, chỉ giảm 1,5%, ngành ô tô Indonesia đã phải đối mặt với sự suy thoái đáng kể. Sự suy giảm này chủ yếu do thuế xe hạng sang tăng, chi tiêu chính phủ giảm và đồng rupiah yếu đi, tất cả đã kìm hãm sức mua trong bối cảnh kinh tế Indonesia bất ổn.

Bất chấp môi trường đầy thách thức đối với các loại xe thông thường, doanh số xe điện vẫn chiếm 18% tổng doanh số bán xe tại Indonesia, vượt một chút so với mức trung bình 17% của ASEAN.

Những người hoài nghi về xe điện - chiếm 17% thị trường Indonesia - nêu ra những mối quan tâm chính của họ là phạm vi hoạt động hạn chế (55%), lo ngại về độ bền pin (53%) và thời gian sạc (42%). Ảnh: E27.co

Lukmanul Arsyad - Trưởng bộ phận Công nghiệp và Dịch vụ tại PwC Indonesia - đã xác nhận các xu hướng trái chiều: “Trong bối cảnh thị trường ô tô Indonesia giảm 11% trong quý 3 năm 2025, quá trình điện khí hóa đang diễn ra theo hướng ngược lại”.

Ông nói thêm rằng sự tăng trưởng của phân khúc này khẳng định “cơ hội đáng kể để tăng tốc phát triển xe điện”, được hỗ trợ bởi các ưu đãi thuế và đầu tư vào pin của chính phủ Indonesia, ngay cả khi thị trường xe thông thường đang chịu áp lực.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 49% của xe điện tại Indonesia vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 62% của toàn ASEAN. Các nước trong khu vực cũng thể hiện tốc độ điện khí hóa mạnh mẽ, với Thái Lan và Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng lần lượt là 45% và 84%.

Hơn nữa, Việt Nam và Singapore cho thấy mức tăng trưởng xe hạng nhẹ nổi bật, lần lượt đạt 18% và 25%, nhờ các ưu đãi về xe điện, chính sách đăng ký và tăng trưởng kinh tế.

Sự hài lòng và hoài nghi của người tiêu dùng

Chủ sở hữu xe điện Indonesia thể hiện lòng trung thành cao, với 99% cho biết họ hài lòng với xe của mình, đánh dấu tỷ lệ hài lòng cao nhất trong khu vực ASEAN (tăng từ 93% trong báo cáo của PwC năm ngoái). Đối với toàn bộ người dùng ASEAN, sự hài lòng này phần lớn là do thời gian sạc nhanh hơn (50%) và chi phí vận hành thấp hơn (47%).

Mặc dù có mức độ hài lòng cao như vậy, 33% chủ xe điện Indonesia đang cân nhắc quay lại sử dụng xe động cơ đốt trong (ICE). Lý do chính cho sự thay đổi này là chi phí bảo dưỡng cao hơn dự kiến (71%), trải nghiệm lái xe không đáp ứng được kỳ vọng (61%) và phạm vi hoạt động không đủ (52%).

Đối với 70% người dùng Indonesia được xác định là có khả năng mua xe điện, giá cả vẫn là một rào cản quan trọng. Gần một nửa (48%) người dùng tiềm năng tại ASEAN-6 kỳ vọng giá xe sẽ dưới 46.000 USD, với 15% đặc biệt quan tâm đến phân khúc giá rẻ bắt đầu từ dưới 11.000 USD.

Một nhân viên bảo vệ tuần tra quanh bãi đỗ xe điện phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 43 ở thủ đô Jakarta, Indonesia, vào ngày 3/9/2023. Ảnh: Antara

Khoảng cách về cơ sở hạ tầng ngày càng lớn

Báo cáo của PwC đánh giá mức độ sẵn sàng cho xe điện tại các quốc gia ASEAN dựa trên các chỉ số bao gồm cung, cầu, ưu đãi của chính phủ và cơ sở hạ tầng. Indonesia đã cho thấy sự tiến bộ, với điểm số chung về mức độ sẵn sàng cho xe điện tăng lên 2,8 (trên thang điểm 5) vào năm 2025, từ mức 2,0 của năm trước.

Sự cải thiện đáng kể nhất được ghi nhận ở khía cạnh khuyến khích của chính phủ, đạt 4.0, đưa Indonesia trở thành quốc gia có điểm khuyến khích cao nhất trong nhóm ASEAN-6. Hơn nữa, nhu cầu tiêu dùng tại nước này vẫn mạnh mẽ, đạt 3,7 điểm.

Tuy nhiên, thành công của quá trình chuyển đổi này của Indonesia bị hạn chế bởi những thiếu sót đáng kể về mặt cấu trúc, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng. Điểm số cơ sở hạ tầng của Indonesia chỉ đạt 1,4, thấp hơn đáng kể so với điểm số 4,3 của Singapore. Mức độ sẵn sàng của chuỗi cung ứng tại Indonesia cũng được ghi nhận là tương đối thấp, chỉ đạt 2,3 điểm, thấp hơn điểm số 3,0 của Việt Nam.

Trưởng bộ phận Công nghiệp và Dịch vụ tại PwC Indonesia Arsyad kết luận rằng: “Với nền tảng chính sách vững chắc và các ưu đãi cao nhất ASEAN ở giai đoạn 4.0, Indonesia có cơ hội đáng kể để thu hút đầu tư và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện. Tuy nhiên, thành công sẽ phụ thuộc vào việc thu hẹp khoảng cách về cơ sở hạ tầng… cũng như củng cố chuỗi cung ứng. Những khoảng cách mang tính cấu trúc này nhấn mạnh tính cấp thiết của việc phối hợp hành động để duy trì đà phát triển và đảm bảo vị thế cạnh tranh của Indonesia trong khu vực.”