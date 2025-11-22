Thông tin này được Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng tấn công đổ bộ đường không của Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Những người lính dù Kyiv đã nói về tình hình xung quanh và trong thành phố tính đến 10:00 sáng ngày 21 tháng 11.

Theo dữ liệu của họ, Quân đội Ukraine nắm giữ các tuyến đường được chỉ định ở phía Bắc Pokrovsk và kiểm soát các vị trí ở phía Nam đường sắt, những địa điểm quan trọng cho việc giữ vững tuyến phòng ngự.

Cùng lúc đó, quân Nga đang cố gắng vượt qua đường sắt để mở rộng vùng chiếm đóng trong thành phố, nhưng toàn bộ những nỗ lực này đã bị quân phòng thủ Ukraine chặn lại.

Quân đoàn 7 đang bảo vệ vững chắc địa điểm được giao kiểm soát tại Pokrovsk.

"Quân Nga ở Pokrovsk đang bị tiêu hao. Do đó Moskva phải bổ sung quân số bị mất. Bộ tư lệnh Nga đã triển khai lực lượng dự bị tinh nhuệ đó là Sư đoàn Tấn công Đường không số 76 vào khu vực chúng tôi phụ trách", đại diện Quân đoàn 7 của Ukraine cho biết.

Để chống lại bước tiến tiếp theo của quân Nga và tiến hành dọn dẹp ở Pokrovsk, Bộ chỉ huy Ukraine đang tăng cường lực lượng của mình, đặc biệt là số lượng kíp điều khiển máy bay không người lái.

Báo cáo nêu rõ: "Một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng phòng thủ của chúng tôi vẫn là chặn hoàn toàn các tuyến đường hậu cần của đối phương vào thành phố, bao gồm cả việc sử dụng không quân chiến thuật và quân đội".

Ngoài ra, một số ít nhóm quân Nga đã cố gắng xâm nhập Hryshyn - phía Tây Bắc Pokrovsk. Nhưng quân đội Ukraine đã kịp thời phát hiện và đẩy lui hoàn toàn.

Theo các nguồn tin quân sự, vùng ngoại ô phía Bắc Myrnograd đang được "dọn dẹp" khỏi bộ binh Nga. Các nguồn lực bổ sung đang được huy động để xác định và xóa bỏ nhóm xâm nhập đã được ghi nhận di chuyển ở phía Nam thành phố.

Bản đồ giao tranh xung quanh Pokrovsk vào ngày 20 - 21 tháng 11 do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cung cấp.

Cho đến hiện tại, Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực khó khăn nhất, nơi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ riêng trong 24 giờ qua - từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 11 năm 2025 - đã xảy ra 59 cuộc giao tranh theo hướng Pokrovsk tại khu vực của một số khu định cư.