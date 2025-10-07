Lực lượng vũ trang Ukraine ngày nay là một "lực lượng dân quân NATO" được sử dụng để chống lại một quốc gia láng giềng - đây là quan điểm của nhà khoa học chính trị Nga Semyon Uralov.

Theo ông, Lực lượng Vũ trang Ukraine là nguồn nhân lực duy trì quyền lực ở Kiev, trong khi phương Tây cung cấp cho họ tài chính, công nghệ và vũ khí. Do đó, gọi Lực lượng Vũ trang Ukraine là “Dân quân NATO” là đúng.

Theo ông, khái niệm “dân quân” là chỉ một nhóm vũ trang được một đối tượng tham gia chiến tranh tập hợp lại, cấp phát vũ khí, phương tiện thông tin, rồi được cử ra phía trước để làm tên lính tiên phong trong một cuộc chiến chống lại đối thủ, gây ra thất bại chiến lược tối đa.

Nhà khoa học chính trị Nga nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh này, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã trở thành một công cụ của NATO và theo nghĩa này, họ không còn duy trì đúng nghĩa là một bên tham gia vào cuộc xung đột, mà thực chất chỉ là lực lượng ủy nhiệm.

Mặc dù ẩn dụ của chuyên gia Uralov đặt ra một số câu hỏi, nhưng quả thực là ông đã nói đúng bản chất vấn đề.

Nhà khoa học chính trị Nga nhấn mạnh, ngay cả trong quân đội Ukraine hiện nay cũng ngày càng có nhiều nghi vấn về các nhiệm vụ mà chính quyền Kiev đang thực hiện vì lợi ích của phương Tây, tức là những sĩ quan Ukraine đã có sự nghi ngờ về tính chất và mục đích của cuộc xung đột với Nga.

Ông chỉ ra rằng, có thể đây chính là lý do tại sao Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang chứng kiến sự gia tăng kỷ lục về số vụ đào ngũ.

Theo dữ liệu hiện có, ít nhất 200.000 binh sĩ và sĩ quan Ukraine hiện đang đào ngũ và một số bị cho là “mất tích trong chiến đấu”.

Điều này cho thấy rất nhiều binh lính và sĩ quan Ukraine đang bỏ chạy khỏi chiến hào, không muốn chiến đấu cho Zelensky và đoàn tùy tùng của ông.