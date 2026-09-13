Quân đội Nga nhận lô xe tăng T-90M và T-72B3M kỳ lạ từ Uralvagonzavod

Tập đoàn Uralvagonzavod đã bàn giao một lô xe tăng T-90M Proryv và T-72B3M được hiện đại hóa cho Bộ Quốc phòng Nga.

Thông tin này được bộ phận báo chí của Tập đoàn Uralvagonzavod (UVA) đưa tin. Nhà sản xuất lưu ý các phương tiện chiến đấu đã được cải thiện khả năng bảo vệ toàn diện chống lại máy bay không người lái.

Những xe tăng trong lô này cũng được nâng cấp các bộ phận giáp và các cải tiến khác nhằm tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Tuy vậy, gói bảo vệ bổ sung mới lần này có hình dáng khá kỳ lạ, gợi nhớ đến những chiếc "xe tăng con rùa" với các bộ phận tự chế trước kia, chứ không phải sản phẩm do nhà sản xuất lớn tạo ra.

Trước khi được chuyển giao cho Quân đội Nga, mỗi chiếc T-90M và T-72B3M đều phải trải qua quá trình thử nghiệm. Các xe tăng phải di chuyển ít nhất 100km, sau đó vũ khí, hệ thống và thiết bị dẫn đường của chúng sẽ được kiểm tra.

Tập đoàn UVZ không tiết lộ số lượng xe chính xác được vận chuyển, mà chỉ công bố đoạn phim ghi lại quá trình cơ động chiến xa từ nhà máy đến các sân ga.

Những chiếc xe tăng này là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của các nền tảng MBT Liên Xô với pháo nòng trơn 125mm. Chúng được trang bị giáp phản ứng nổ và một loạt các hệ thống mới.

Lô xe tăng T-90M và T-72B3M mới được UVZ bàn giao cho Quân đội Nga.

T-90M Proryv hiện là loại xe tăng sản xuất hàng loạt tiên tiến nhất của Nga. Nó là phiên bản nâng cấp sâu của T-90 cơ bản, được trang bị tháp pháo hàn mới. Chiếc MBT này cũng khác biệt so với các xe tăng Liên Xô, đặc biệt là ở súng máy được đặt trong một module chiến đấu điều khiển từ xa trên tháp pháo.

Trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thu giữ và phá hủy các xe tăng T-90 và T-72 của Nga với nhiều biến thể khác nhau.

Cụ thể vào tháng 7/2026, 1 xe tăng T-72B3A được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M (APS), được hiện đại hóa để chống lại máy bay không người lái FPV, đã bị UAV của Ukraine tấn công.

Đây là lần đầu tiên tổ hợp APS này được sử dụng trong chiến đấu công khai, nhưng nó đã có màn thể hiện không thành công. Tổng cộng, một đoàn gồm 10 xe tăng Nga đã bị tấn công gần khu định cư Mayak ở vùng Donetsk.

Bất chấp những tổn thất trên chiến trường, Nga vẫn đang cố gắng duy trì số lượng xe tăng của mình. Năm ngoái, các nhà phân tích của Conflict Intelligence Team đã đưa ra một nghiên cứu cho rằng Nga có thể sản xuất tới 300 chiếc T-90M Proryv mỗi năm.