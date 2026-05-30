Xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không BMD-2M.

“Công ty con JSC NPO High Precision Systems của Tập đoàn Nhà nước Rostec đã bàn giao một lô xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 hiện đại hóa với tháp pháo chiến đấu Bereg cho khách hàng, theo hợp đồng quốc phòng nhà nước.

Khoang chiến đấu Bereg tăng hỏa lực của xe, mở rộng tầm bắn mục tiêu và mang lại cho các đơn vị lính dù khả năng tác chiến rộng hơn trên chiến trường.

Các xe BMD-2 đã trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa toàn diện lên cấu hình BMD-2M”, Rostec cho biết trong thông báo.

Xe BMD-2M có khả năng lội nước và thả dù hoàn toàn, với tốc độ và khả năng cơ động vượt địa hình tuyệt vời.

Xe được trang bị động cơ diesel có thể đạt tốc độ trên đường cao tốc lên đến 60km/h, và có thể vượt qua địa hình gồ ghề nhờ hệ thống treo thủy lực khí nén có thể điều chỉnh.

Tháp pháo chiến đấu Bereg được trang bị pháo tự động Shipunov 2A42 30mm với 300 viên đạn, súng máy PKT 7,62mm với 2.940 viên đạn, cùng với hai bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường 9M133 Kornet.

Rostec cũng lưu ý, tháp pháo được trang bị hệ thống ngắm bắn cải tiến và hệ thống điều khiển hỏa lực được nâng cấp.

Một bức ảnh do Rostec chia sẻ cho thấy, hệ thống BMD-2M mới được bàn giao có khả năng bảo vệ nâng cao chống lại UAV.

Các xe chiến đấu bộ binh được trang bị lồng bảo vệ phía trên chống UAV, với lưới ở hai bên, ngoài ra còn có một hệ thống tác chiến điện tử chưa xác định.

Xe bọc thép BMD-2M chủ yếu được sử dụng bởi Lực lượng Nhảy dù tinh nhuệ Nga, thường được biết đến với tên gọi VDV. Lực lượng này hiện đang tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận trong Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các xe chiến đấu bộ binh được nâng cấp mới sẽ mang lại những khả năng cần thiết cho lực lượng này.