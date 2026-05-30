HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quân đội Nga nhận lô xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không chống UAV

Hoàng Vân
|

Ngày 29/5, Tập đoàn nhà nước Rostec thông báo đã bàn giao lô xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không BMD-2M hiện đại hóa đầu tiên cho quân đội Nga.

Quân đội Nga nhận xe BMD - 2 m hiện đại hóa tăng cường khả năng chống UAV - Ảnh 1.

Xe chiến đấu bộ binh đổ bộ đường không BMD-2M.

“Công ty con JSC NPO High Precision Systems của Tập đoàn Nhà nước Rostec đã bàn giao một lô xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2 hiện đại hóa với tháp pháo chiến đấu Bereg cho khách hàng, theo hợp đồng quốc phòng nhà nước.

Khoang chiến đấu Bereg tăng hỏa lực của xe, mở rộng tầm bắn mục tiêu và mang lại cho các đơn vị lính dù khả năng tác chiến rộng hơn trên chiến trường.

Các xe BMD-2 đã trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa toàn diện lên cấu hình BMD-2M”, Rostec cho biết trong thông báo.

Xe BMD-2M có khả năng lội nước và thả dù hoàn toàn, với tốc độ và khả năng cơ động vượt địa hình tuyệt vời.

Xe được trang bị động cơ diesel có thể đạt tốc độ trên đường cao tốc lên đến 60km/h, và có thể vượt qua địa hình gồ ghề nhờ hệ thống treo thủy lực khí nén có thể điều chỉnh.

Tháp pháo chiến đấu Bereg được trang bị pháo tự động Shipunov 2A42 30mm với 300 viên đạn, súng máy PKT 7,62mm với 2.940 viên đạn, cùng với hai bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường 9M133 Kornet.

Rostec cũng lưu ý, tháp pháo được trang bị hệ thống ngắm bắn cải tiến và hệ thống điều khiển hỏa lực được nâng cấp.

Một bức ảnh do Rostec chia sẻ cho thấy, hệ thống BMD-2M mới được bàn giao có khả năng bảo vệ nâng cao chống lại UAV.

Các xe chiến đấu bộ binh được trang bị lồng bảo vệ phía trên chống UAV, với lưới ở hai bên, ngoài ra còn có một hệ thống tác chiến điện tử chưa xác định.

Xe bọc thép BMD-2M chủ yếu được sử dụng bởi Lực lượng Nhảy dù tinh nhuệ Nga, thường được biết đến với tên gọi VDV. Lực lượng này hiện đang tham gia chiến đấu trên nhiều mặt trận trong Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các xe chiến đấu bộ binh được nâng cấp mới sẽ mang lại những khả năng cần thiết cho lực lượng này.

Theo South Front
Nga chế tạo "kỳ quan công nghệ", cả hành tinh chỉ có vài chiếc: Tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới
Tags

Ukraine

UAV

quân đội Nga

Rostec

tập đoàn nhà nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại