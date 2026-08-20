Theo truyền thông Nga, Quân đội Nga đã tấn công Orekhov (Orikhiv, Ukraine) ở vùng Zaporizhzhia và giao tranh đường phố đã bắt đầu diễn ra trong thành phố.

Theo một số bài viết của giới truyền thông, Quân đội Nga đã hoàn thành việc giải phóng làng Mala Tokmachka ở vùng Zaporozhye (Zaporizhia) và đã tiến vào các tuyến phố của Orekhov (Orikhiv).

Mặc dù bản đồ chiến sự trang web thân Ukraine là DeepState ngày 19/8 hiển thị quân Nga còn cách khá xa thành phố, thậm chí là còn chưa chiếm được Mala Tokmachka, nhưng bản đồ khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của hãng tin Nga Ria Novosti ngay từ ngày 17/8 đã cho thấy màu đỏ của quân Nga chạm tới khu vực nội thành.

Bài viết trên tờ “Người đưa tin” (Reporter) nhấn mạnh, các nhóm tấn công của Nga đã xuyên thủng được tuyến phòng thủ của đối phương ở ngoại vi thành phố và bắt đầu tấn công vào nội thành.

Bản đồ chiến sự của DeepState ngày 19/8/2026.

Cần nhắc lại rằng, Orikhiv là khu vực phòng thủ mạnh nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Zaporizhia, việc giải phóng khu vực này được coi là một trong những mục tiêu chính của Lực lượng Vũ trang Nga trong chiến dịch tấn công mùa Hè năm nay.

Trong một thời gian dài, các đơn vị Nga đã từ từ mở các chiến dịch tấn công kiểu “tằm ăn rỗi”, giải phóng từng ngôi làng ở các khu vực lân cận, để dần dần siết chặt vòng vây thành phố.

Trong quá trình này, Malaya Tokmachka đã chứng tỏ là một trở ngại thực sự khiến quân Nga mất rất nhiều thời gian để vượt qua.

Lực lượng phòng thủ của Ukraine đã bám trụ ngôi làng này đến phút cuối cùng, thường xuyên phát động các cuộc phản công không để quân Nga thiết lập được thế đứng chân vững chắc.

Tuy nhiên, cuối cùng lực lượng Nga đã hoàn toàn đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi ngôi làng quan trọng phía Đông Nam Orikhiv, chính thức khép vòng vây, hình thành “nồi hầm” mới ở phía Nam Ukraine.

Điều đáng chú ý là các báo cáo về việc bộ binh Nga xâm nhập Orikhiv đã bắt đầu xuất hiện vài ngày trước, kể cả trên các phương tiện truyền thông Ukraine.

Một số nhà phân tích quân sự Ukraine cảnh báo một cuộc đột phá quy mô lớn hơn của lực lượng Nga ở khu vực này có thể xảy ra trong tương lai gần và kêu gọi Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine huy động lực lượng dự bị đến chặn đứng sự tiến công của Quân đội Nga.

Tuy nhiên, dường như Ukraine đang bận tâm đến những cuộc đấu đá nội bộ hơn là tình hình trên chiến tuyến.

Gần đây, đã nổ ra một cuộc đối đầu gay gắt giữa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, người dù bị cách chức vẫn bám trụ vào vị trí của mình và vị Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky, khiến nội bộ chính quyền Ukraine “rối như canh hẹ”.

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Lực lượng Vũ trang Nga đã vượt qua được tuyến phòng thủ của Ukraine để áp sát nội thành Orikhiv, bắt đầu chiến dịch đánh chiếm một “nồi hầm” mới ở khu vực phía Nam Ukraine.