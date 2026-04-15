Quân đội Mỹ đề xuất bay 'không giới hạn' qua lãnh thổ một nước Đông Nam Á: Thư mật liền được gửi khẩn cấp

Hãng thông tấn Reuters ngày 14/4 đưa tin, theo một số nguồn tin, Bộ Ngoại giao Indonesia đã cảnh báo Bộ Quốc phòng nước này rằng đề xuất của phía Mỹ về việc cho phép quân đội nước này bay "không giới hạn" qua lãnh thổ Indonesia có nguy cơ kéo Jakarta vào các cuộc xung đột tiềm tàng trong khu vực.

Theo hai nguồn tin Indonesia am hiểu vấn đề, một bức thư được đánh dấu là khẩn cấp và mật, đã được chuyển đến hồi đầu tháng 4 trước cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth tại Washington vào ngày 13/4.

Bức thư kêu gọi Bộ Quốc phòng Indonesia trì hoãn bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Lầu Năm Góc. Hiện chưa rõ liệu đề xuất về việc cho phép máy bay Mỹ bay qua không phận có được hai ông Hegseth và Sjafrie thảo luận hay không.

Hai nguồn tin từ Indonesia cho biết đề xuất này dự kiến được ký kết tại cuộc gặp hôm 13/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chủ trì lễ đón tiếp trang trọng dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tại Lầu Năm Góc, Washington, Mỹ, vào ngày 13/4/2026.

Một tuyên bố của Lầu Năm Góc sau cuộc gặp cho biết hai nước đã thiết lập một quan hệ đối tác hợp tác quốc phòng quan trọng và liệt kê một số cách thức mà hai nước sẽ xây dựng mối quan hệ quốc phòng, nhưng không đề cập đến các chuyến bay qua không phận Indonesia.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Rico Ricardo Sirait nói với Reuters rằng việc cho phép bay qua không phận không phải là "một trụ cột hợp tác đã được nhất trí trong khuôn khổ quan hệ đối tác".

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc các chuyến bay qua không phận không được đề cập trong tuyên bố không có nghĩa là chúng không được thảo luận riêng.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp cho biết quan hệ đối tác này bao gồm “hiện đại hóa và xây dựng năng lực quân sự, huấn luyện và giáo dục quân sự chuyên nghiệp” và “các cuộc tập trận và hợp tác tác chiến”.

Đang được "xem xét kỹ lưỡng"

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết đề xuất của phía Mỹ về việc cho phép máy bay quân sự Mỹ tiếp cận không phận Indonesia đang được "xem xét kỹ lưỡng".

"Vấn đề này vẫn cần được thảo luận thêm thông qua các cơ chế kỹ thuật và các thủ tục quốc gia hiện hành", Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết trong một tuyên bố.

Bộ này cho biết Jakarta đã thực hiện một số điều chỉnh nhằm tôn trọng chủ quyền và lợi ích quốc gia của nước này.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về đề nghị bình luận của Reuters.

Indonesia là một quần đảo gồm hơn 17.000 hòn đảo, có vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía nam Biển Đông, và duy trì mối quan hệ mật thiết với cả Trung Quốc và Mỹ.

Bức thư từ Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết đề xuất của Mỹ cần được xem xét thận trọng vì nó sẽ cho phép Washington tối đa hóa hoạt động giám sát và trinh sát bằng cách sử dụng vùng biển và lãnh thổ của Indonesia, và có thể ảnh hưởng đến quan hệ với các đối tác chiến lược khác trong khu vực.

Bức thư cho rằng một thỏa thuận với Mỹ sẽ tạo ra “ấn tượng rằng Indonesia đang tham gia vào một liên minh với hàm ý gia tăng rủi ro an ninh quốc gia vì nó đặt Indonesia vào vị trí mục tiêu tiềm tàng trong một tình huống xung đột khu vực”.

The Reuters, Indonesia theo đuổi chính sách đối ngoại không liên kết và Tổng thống Prabowo Subianto đã cam kết sẽ làm bạn với tất cả các quốc gia.

Indonesia là một thành viên chủ chốt của sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và đã cam kết cử lực lượng quân đội lớn nhất tham gia lực lượng ổn định do tổ chức này đề xuất tại Gaza.

Tổng thống Indonesia Prabowo cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh. Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống vào năm 2024 là tới Bắc Kinh. Và ông Prabowo cũng đã tham dự Lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì vào tháng 9 năm ngoái, cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.