Quân đội Hàn Quốc cố xóa 'điểm mù', ngăn người Triều Tiên vượt biên

Quân đội Hàn Quốc sẽ cho tăng cường thêm các biện pháp nhằm thắt chặt an ninh vùng biên sau khi một công dân Triều Tiên băng qua khu vực được trang bị vũ khí hạng nặng mà không được phát hiện kịp thời vào tuần trước.

Theo Yonhap, đây là thông báo được Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) công bố vào hôm nay (10/11).

Tới nay danh tính của công dân Triều Tiên vượt biên vào Hàn Quốc hôm 4/11 vẫn chưa được công bố. Người này bị quân đội Hàn Quốc bắt sau 14 giờ băng qua biên giới. Mục đích của nam công dân Triều Tiên bỏ sang Hàn Quốc được cho là đào tẩu.



Sau vụ việc, quân đội Hàn Quốc đã bị chỉ trích nặng nề về những thiếu sót và yếu kém trong công tác giám sát và đảm bảo an ninh ở vùng biên.

Theo phát ngôn viên JCS, Đại tá Kim Jun-rak, quân đội Hàn Quốc sẽ tiến hành đánh giá chi tiết hệ thống an nnh ở biên giới “bao gồm các điểm mù trong hệ thống giám sát nhằm tăng mức độ hoàn chỉnh của các hoạt động an ninh”.

Những biện pháp mà ông Kim nhắc tới được cho tập trung vào tăng cường kỹ thuật an ninh sau khi có báo cáo về việc các cảm biến lắp đặt trên hàng rào dây thép gai không hề rung báo động khi nam công dân Triều Tiên trèo qua. Điều này làm dấy lên câu hỏi về khả năng hoạt động của các bộ cảm biến.

Hồi tuần trước, quân đội Hàn Quốc phát hiện nam công dân Triều Tiên ở vị trí cách hàng rào phía nam 1,5 km. Người này được cho là dân thường và bày tỏ mong muốn được sang Hàn Quốc sinh sống.

Hôm 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook tuyên bố ông cho rằng vụ việc công dân Triều Tiên xuất hiện trong lãnh thổ Hàn Quốc không phải là lỗi của các hoạt động đảm bảo an ninh vùng biên do quân đội Hàn Quốc đảm nhận. Song theo ông Suh, một số điểm ở biên giới Hàn – Triều cần có biện pháp tăng cường giám sát an ninh.

Liên quan tới quá trình tìm kiếm người lạ ở biên giới, quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh báo "Jindogae".

Đây là mức cảnh báo để đối phó với khả năng du kích Triều Tiên mang theo vũ khí đột nhập sang biên giới Hàn Quốc.

Sự việc xảy ra giữa thời điểm Hàn - Triều vẫn đang bất đồng sau vụ việc một viên chức 47 tuổi thuộc Bộ Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết trên biển hồi tháng 10. Chính quyền Seoul nghi ngờ người này muốn đào tẩu sang Triều Tiên.

Song truyền thông Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc mới là bên chịu trách nhiệm đầu tiên cho cái chết của viên chức nước này trên biển hồi tháng trước.

Theo Triều Tiên, do Hàn Quốc không kiểm soát tốt công dân nên mới để xảy ra sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh, vụ việc chỉ là “tai nạn” nên không đáng để mối quan hệ liên Triều rơi vào “thảm họa”. Triều Tiên còn khẳng định đã làm hết sức nhưng không thể thu hồi thi thể viên chức Hàn Quốc để trao trả cho gia đình nạn nhân.