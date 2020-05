Quân đội Afghanistan chuyển sang 'trạng thái tấn công'

Tuyên bố trên của Tổng thống Ghani được đưa ra trong phát biểu trên truyền hình nhằm phản ứng trước 2 vụ tấn công xảy ra trước đó cùng ngày khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tổng thống Afghanistan đã kịch liệt lên án những vụ tấn công khủng bố mà theo ông là do lực lượng Taliban và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành. Theo đó, ông yêu cầu lực lượng an ninh kết thúc "trạng thái phòng thủ chủ động" và nối lại chiến dịch tấn công phần tử khủng bố.



Trước đó, ít nhất 16 người, gồm cả trẻ sơ sinh và nhân viên y tế, đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công một bệnh viện phụ sản ở thủ đô Kabul. Không lâu sau đó, một vụ đánh bom tự sát đã xảy ra tại một lễ tang ở miền Đông Afghanistan khiến hơn 20 người thiệt mạng. Tuy nhiên, lực lượng Taliban đã bác bỏ dính líu đến các vụ tấn công này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban hợp tác. Dù khẳng định những vụ tấn công trên là "kinh hoàng", song Ngoại trưởng Pompeo lưu ý Taliban đã bác bỏ trách nhiệm liên quan.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng Taliban và chính phủ Afghanistan cần hợp tác để đưa thủ phạm ra công lý".

Ông khẳng định chừng nào việc giảm bạo lực chưa được duy trì và không đạt được những tiến triển đáng kể hướng tới một giải pháp đàm phán chính trị, Afghanisan sẽ vẫn có thể bị khủng bố gây tổn hại.

Bạo lực tại Afghanistan vẫn gia tăng sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận hôm 29/2 về việc lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu rút khỏi Afghanistan, đổi lấy việc bảo đảm an ninh từ Taliban. Thỏa thuận bao gồm cam kết của lực lượng Taliban và chính phủ Afghanistan hướng đến một nền hòa bình tại quốc gia Trung Nam Á.

Báo báo mới đây của Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Afghanistan (UNAMA) cho biết, các cuộc xung đột diễn ra trong 3 tháng đầu năm nay tại Afghanistan đã khiến gần 1.300 dân thường thương vong, trong đó có 152 trẻ em và 60 phụ nữ. Số dân thường thiệt mạng tăng 20% so với 3 tháng đầu năm 2019.