Quân đoàn Azov chiếm giữ dải phòng thủ theo hướng Pokrov

Thông tin này được cơ quan báo chí của đơn vị cho biết, họ báo cáo rằng sự việc nói trên đã xảy ra cách đây vài ngày.

"Tình hình vẫn còn phức tạp và biến động. Đối phương khi cố gắng tiến về hướng này đã phải chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị", đại diện Quân đoàn Azov cho biết.

Cần lưu ý rằng hiện tại, các đơn vị trực thuộc quân đoàn đã lập kế hoạch và triển khai các biện pháp để chặn những mũi tiến công của quân Nga tại khu vực chịu trách nhiệm phòng thủ.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiết lộ thông tin trong một báo cáo tình hình chiến sự vào ngày 12 tháng 8 rằng các đơn vị tác chiến của họ đã ngăn chặn thành công 48 đợt tấn công của phía Nga theo hướng Pokrov.

Chiến sự diễn ra tại các khu định cư Poltavka, Popiv Yar, Mayak, Dorozhne, Nykanorivka, Kucheriv Yar, Nove Shakhove, Volodymyrivka, Novoekonomichne, Sukhetske, Promin, Rodynske, Udachne, Lysivka, Zvirovo, Horikhove, Dachne.

Chiến sự theo hướng Pokrov dự kiến sẽ diễn ra cực kỳ ác liệt trong những ngày tới.

Một ngày trước đó, giới truyền thông biết rằng trong vòng 5 ngày, quân Nga đã đột phá và tiến sâu khoảng 15 km vào hệ thống phòng thủ của Ukraine trên một khu vực hẹp của mặt trận.

Thông tin về cuộc đột phá này cũng được xác nhận bởi bản đồ chính thức của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, tuy nhiên sau khi tập hợp lại, mũi tiến công thọc sâu của Nga lại đứng trước nguy cơ bị bao vây và không thể rút về tuyến sau.