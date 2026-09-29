Trong Chiến dịch Vivaldi do Ukraine tiến hành, hơn 250 binh sĩ Nga đã bị bắt làm tù binh, tổn thất nhân sự lên tới khoảng 2.000 người.

Các binh sĩ Nga bị bắt giữ trong Chiến dịch Vivaldi.

Quân đoàn 3 của Ukraine đã thu hồi các khu dân cư Nove, Ridkodub và Katerynivka thuộc hướng Lymansk của tỉnh Donetsk. Ngoài ra, lực lượng vũ trang nước này cũng giành lại quyền kiểm soát Karpivka và Novomykhailivka.

Nhờ việc hoàn thành tốt giai đoạn thứ 3 của Chiến dịch Vivaldi, binh sĩ Ukraine đã tái chiếm thêm 51km2 lãnh thổ, theo lời Thiếu tướng Andriy Biletsky - Chỉ huy quân đoàn và cụm quân "Trung tâm" .

Trong suốt cuộc giao tranh, quân Nga chịu tổn thất khoảng 2.000 người, và hơn 250 binh sĩ bị bắt làm tù binh.

Các đơn vị Nga mất kiểm soát và đầu hàng theo từng nhóm, cùng với các sĩ quan, nhân sự điều khiển máy bay không người lái và lính pháo binh.

Mục tiêu chính của giai đoạn này trong chiến dịch là làng Nove - nơi đóng vai trò trung tâm hậu cần và phòng thủ quan trọng cho các đơn vị Quân đội Nga tại đầu cầu.

"Ai kiểm soát được các ngọn đồi xung quanh khu định cư này sẽ nắm thế chủ động trong việc thiết lập đầu cầu", ông Biletskyi nói.

Các vùng lãnh thổ trở về tay Ukraine trong giai đoạn thứ 3 của Chiến dịch Vivaldi.

Theo tiết lộ, quân Nga dự đoán một cuộc tấn công vào tuyến Shandrygolove - Zelena Dolyna và đã tiêu hao lực lượng dự bị trong các cuộc phản công bất thành, bỏ lỡ một cuộc tấn công thực sự vào Nove.

Trong cuộc đột phá vào tuyến phòng thủ, binh sĩ Ukraine đã sử dụng xe bọc thép BTR-60 điều khiển từ xa. Được cải tiến thành tổ hợp cảm tử, chúng được sử dụng để phá hủy các vị trí và hỏa lực kiên cố nhất.

Đóng góp quan trọng nhất vào thành công của chiến dịch là các chiến binh thuộc Lữ đoàn xung kích số 3.

Đổi lại, binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Biên phòng số 3 mang tên Anh hùng Ukraine - Đại tá Yevheniy Pikus, đã giành lại quyền kiểm soát Ridkodub và thiết lập tuyến phòng thủ mới. Các đơn vị thuộc Tiểu đoàn Biên phòng cơ động số 10 "Dozor" cũng tham gia vào hoạt động tấn công.

Trong giai đoạn đầu của chiến dịch Vivaldi, các chiến binh Ukraine đã giải phóng các khu dân cư Novoselivka, Oleksandrivka, Yarova và vùng lân cận Korovy Yar. Ngoài ra họ còn kiểm soát hoàn toàn làng Seredne.

Và trong giai đoạn thứ hai, họ đã tái chiếm thành công Shandrygolov và Derylov, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát đối với Drobyshev.