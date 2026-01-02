Quan chức Ukraine tiết lộ mối đe dọa từ Crimea

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Năm (1/1), Người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk cho biết, Nga thường xuyên phóng tên lửa đạn đạo từ Crimea. Do có thời gian bay rất ngắn và khó bị đánh chặn, các loại tên lửa này đặc biệt nguy hiểm đối với các khu vực ven biển, nhất là thành phố Odessa.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk (Ảnh: Getty Images)

Theo ông Dmytro Pletenchuk, các lực lượng Nga sử dụng bệ phóng di động và ngụy trang rất kỹ lưỡng, khiến việc phát hiện và vô hiệu hóa gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, lực lượng Ukraine, bao gồm cả hải quân, tăng cường các biện pháp kiểm soát không phận và vùng biển Biển Đen nhằm đối phó với mối đe dọa từ Crimea.

"Đây là những nền tảng di động. Nga sử dụng chúng một cách bí mật và làm mọi thứ cần thiết để khiến chúng khó bị phát hiện. Đối với chúng tôi, bao gồm cả hải quân, đây vẫn là một mục tiêu ưu tiên", ông Pletenchuk nhấn mạnh.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine cũng cảnh báo không phận trên biển là một mối đe dọa khác, khi Nga tích cực tận dụng khu vực này để tiến hành các cuộc tấn công. Bên cạnh đó, Moscow đang tìm cách mở rộng việc sử dụng các thiết bị không người lái trên biển. Lực lượng Ukraine đang theo dõi sát sao các hoạt động này và chuẩn bị những biện pháp đối phó phù hợp.

Trong những ngày gần đây, Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào khu vực Odessa. Ngày 1/1, lực lượng Nga tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine, với các vụ nổ được ghi nhận tại cảng Odessa và Izmail.

Trước đó, trong tháng 12/2025, các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại 10 trạm biến áp điện tại Odessa. Tính chung trong năm 2025, Ukraine ghi nhận 25 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, trong đó có hai vụ xảy ra vào ngày 31/12. Các công nhân ngành điện đã phải làm việc xuyên đêm giao thừa để khôi phục nguồn cung điện.

Ngoài ra, vào đêm giao thừa, Nga còn tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Odessa, khiến UAV và mảnh vỡ rơi xuống khu vực đô thị, gây cháy cơ sở hạ tầng và làm hư hại một số tòa nhà dân cư.

Ông Dmytro Pletenchuk cho rằng hạm đội tàu chiến của Nga hiện không còn khả năng duy trì sự hiện diện lâu dài tại Biển Đen và Biển Azov. Theo ông, khu vực này trên thực tế đã bị phong tỏa, khiến Nga không thể triển khai thêm lực lượng mới.

"Triển vọng chiến lược của đối phương chắc chắn không được cải thiện. Hạm đội của họ vẫn giữ nguyên như hiện tại và không còn khả năng duy trì sự hiện diện đầy đủ trong khu vực", ông Pletenchuk nhận định, đồng thời cho rằng bất kỳ tàu chiến nào của Nga dừng lại tại cảng để bảo dưỡng đều có nguy cơ trở thành mục tiêu bị tấn công.