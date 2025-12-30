Hà Nội vừa khởi công siêu dự án 72.000 tỷ: Hé lộ năng lực thực sự của nhà thầu Trung Quốc

Hà Nội khởi công siêu dự án

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, sáng 19/12, Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc), với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài 39,585 km, trong đó 6,56 km đi ngầm, 5,21 km đi trên cao và 27,815 km đi trên mặt đất. Tuyến gồm 20 nhà ga, bao gồm 6 ga ngầm, 12 ga mặt đất và 2 ga trên cao, trong đó có 8 ga trung chuyển.

Điểm đầu của dự án tại khu vực đường Văn Cao giao với Hoàng Hoa Thám, điểm cuối tại ga S20 thuộc địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân. Tuyến đi ngầm trong phạm vi phía trong đường Vành đai 3; đoạn đi dọc Đại lộ Thăng Long chuyển sang đi nổi và đi trên cao.

Hà Nội vừa khởi công dự án tuyến metro số 5 trị giá 72.000 tỷ đồng. Ảnh: VTV

Tuyến số 5 có depot 1 đặt tại xã Sơn Đồng và xã Dương Hòa, depot 2 tại xã Hòa Lạc; sử dụng khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm, đường đôi. Tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h, riêng đoạn hầm đạt 90 km/h. Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối và trung chuyển hành khách với các tuyến đường sắt đô thị số 2, 3, 4, 6, 7 và 8, giúp người dân di chuyển nhanh chóng, thuận tiện từ khu vực ngoại ô vào trung tâm thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, tuyến đường sắt đô thị số 5 là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị và tổ chức giao thông bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới. Tuyến được xác định là trục xương sống khu vực phía Tây, kết nối trung tâm chính trị – hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, góp phần giảm áp lực giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội và hình thành cấu trúc đô thị đa cực, hiện đại.

Nhà thầu gia thế khủng của Trung Quốc

Dự án thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn. Năm 2024, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) và Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án.

Theo báo Nhân dân, tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Chủ tịch Tập đoàn và các cán bộ cấp cao Tập đoàn Thái Bình Dương.

Ông Nghiêm Giới Hòa cho biết, Tập đoàn đã ký Biên bản ghi nhớ với UBND thành phố Hà Nội về đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng trong 5 năm với quy mô hàng tỷ USD; hiện đang tham gia vào các dự án hạ tầng tại Việt Nam như thi công cầu Tứ Liên, Hà Nội (đã khởi công sau cuộc gặp với Thủ tướng lần trước tại Trung Quốc).

Ông báo cáo tình hình đầu tư, hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam và trình bày các đề xuất tham gia các dự án trọng điểm khác, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc với cam kết sẽ đưa các tuyến cao tốc này trở thành kiểu mẫu với thời gian hoàn thành giảm một nửa so với dự kiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương Nghiêm Giới Hòa. (Ảnh: VGP)

Hoan nghênh các đề xuất của ông Nghiêm Giới Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Hiện nay, Tập đoàn Trung Quốc đã liên tiếp làm việc tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Hưng Yên để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Theo trang Pháp chế Thiểm Tây (Trung Quốc), trong một cuộc họp nội bộ tại Giang Tô, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết: “Việt Nam hy vọng thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc như Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương hợp tác với doanh nghiệp địa phương và cùng phát triển. Chúng tôi luôn coi các doanh nghiệp Việt Nam như anh em ruột thịt và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng.”

Theo thông tin từ Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, tập đoàn được thành lập năm 1986 và đã 12 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, đứng đầu trong số các doanh nghiệp xây dựng tư nhân toàn cầu.

Trong hơn 30 năm qua, tập đoàn tập trung vào đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng, sở hữu nhiều chứng chỉ tổng thầu hạng A và B trong các lĩnh vực đường cao tốc quốc gia, công trình đô thị, thủy lợi và xây dựng, cùng nhiều chứng chỉ nhà thầu chuyên nghiệp hạng A. Trong quá trình đô thị hóa tại Trung Quốc, tập đoàn trở thành một trong những nhà điều hành đô thị lớn nhất, tham gia xây dựng nhiều dự án trọng điểm cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Song song với mở rộng thị trường trong nước, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa, thiết lập cơ chế hợp tác dài hạn với gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, đặc biệt tăng cường hợp tác với Đông Nam Á, Trung và Tây Á, Trung – Đông Âu và châu Phi. Tại ASEAN, tập đoàn đang thúc đẩy hợp tác với cả 10 quốc gia thành viên, hoàn tất các bước chiến lược như mua lại doanh nghiệp xây dựng tại Malaysia và thành lập trụ sở khu vực ASEAN.

Ngày 22/7, Fortune China công bố danh sách Fortune China 500 năm 2025, trong đó Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương xếp thứ 47 với doanh thu đạt 75,3598 tỷ USD.

Cũng theo trang thông tin của tập đoàn, người sáng lập tập đoàn, ông Nghiêm Giới Hòa, được mệnh danh là “người điên nhất trong số tất cả người Trung Quốc trên thế giới”. Ông nổi tiếng với câu chuyện khởi nghiệp bằng chiến lược “chịu lỗ”, từng san bằng 700 ngọn núi trong 180 ngày và kiên quyết không niêm yết tập đoàn dù đã lọt vào top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới.

Ông cũng nổi tiếng với câu nói “Thà mất 80.000 nhân dân tệ còn hơn mất 50.000 nhân dân tệ", nhằm đề cao uy tín hơn lợi nhuận. Chiến lược này được hình thành trong quá trình ông thi công dự án cống thoát nước ba đường vành đai tại Nam Kinh năm 1992, sau đó trở thành nghiên cứu điển hình tại Trường Kinh doanh Harvard. Chính cách tiếp cận này đã mang lại cho ông khối tài sản đầu tiên trị giá 8,6 triệu nhân dân tệ và đưa tên tuổi ông lên bản đồ ngành xây dựng Trung Quốc.

Từ thời điểm đó, ông Nghiêm Giới Hòa bắt đầu hành trình phát triển, từng bước xây dựng nên đế chế kinh doanh.

