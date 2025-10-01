Quan chức Fed đồng loạt ủng hộ cắt giảm lãi suất, tiết lộ dự đoán về cuộc họp tháng 10: Mục tiêu kép của Fed chịu sức ép lớn

Phát biểu tại New York, bà Collins nhấn mạnh rủi ro kép từ lạm phát tăng cao và thị trường lao động suy yếu buộc các nhà hoạch định chính sách phải thận trọng.

Bà nói: “Theo quan điểm của tôi, việc nới lỏng một chút là phù hợp để phản ánh sự thay đổi trong cán cân rủi ro đối với mục tiêu lạm phát và việc làm. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng một lập trường chính sách ở mức siết chặt vừa phải là cần thiết, khi các nhà hoạch định tiền tệ nỗ lực đưa lạm phát ổn định trở lại mà không làm gia tăng nguy cơ thị trường lao động suy yếu thêm”.﻿

Cụm từ “siết chặt vừa phải” thường được giới chức Fed dùng để mô tả chính sách hiện tại, tức là đủ để kiểm soát lạm phát và tránh gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.

Với tư cách là thành viên có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed năm nay, bà Collins lưu ý môi trường hiện tại “cực kỳ bất định”. Nước Mỹ có thể đối mặt với lạm phát cao và dai dẳng hơn hoặc những diễn biến bất lợi hơn trên thị trường lao động, hoặc cả hai.

Bà nói thêm rằng áp lực lạm phát mà bà lo ngại vài tháng trước đã giảm bớt. Vì thế, việc cắt giảm lãi suất thêm một chút trong bối cảnh này là phù hợp. Nhưng điều đó phải dựa trên dữ liệu.

Tại cuộc họp tháng 9, các quan chức Fed đã nghiêng về kịch bản sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Các nhà hoạch định chính sách cũng phải đối mặt thách thức từ nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa. Bộ Lao động Mỹ cho biết sẽ ngừng thu thập và công bố dữ liệu việc làm nếu bế tắc ngân sách kéo dài. Trong khi đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Cũng trong ngày 30/9, Thống đốc Fed Philip Jefferson cho biết ông ủng hộ quyết định của FOMC hồi tháng 9 là hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm. Ông Jefferson - thành viên bỏ phiếu thường trực của FOMC - không đưa ra quan điểm cụ thể về chính sách sắp tới.

“Xét trên triển vọng hiện tại, tôi thấy rủi ro đối với việc làm nghiêng về chiều hướng xấu đi, còn rủi ro đối với lạm phát nghiêng về khả năng tăng cao. Điều này có nghĩa cả hai mục tiêu trong nhiệm vụ kép của Fed đều đang chịu sức ép”, ông Jefferson nói.

Thị trường hiện dự đoán gần như chắc chắn rằng FOMC sẽ phê chuẩn thêm một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Theo CNBC﻿