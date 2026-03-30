Quán cà phê Trung Quốc gây sốc với Americano trứng luộc nước tiểu trẻ em và tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội

Một quán cà phê tại thành phố Dongyang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi giới thiệu một loại đồ uống mới lạ đến mức gây sốc: Americano kết hợp với trứng luộc trong nước tiểu trẻ em.

Dù được quảng bá như một đặc sản mang giá trị dinh dưỡng theo truyền thống địa phương, sản phẩm này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng và giới chuyên gia y tế.

Theo thông tin từ quán, mỗi cốc đồ uống có giá 28 nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 nghìn đồng) và từng đạt doanh số hơn 100 cốc mỗi ngày vào dịp cuối tuần. Thành phần đặc biệt nhất của món này chính là quả trứng được luộc trong nước tiểu của trẻ em, sau đó được rang giòn và đặt lên trên ly cà phê Americano. Khách hàng có thể lựa chọn ăn trứng riêng hoặc trộn trực tiếp vào cà phê.

Món trứng luộc trong nước tiểu trẻ em thực chất không phải là phát minh mới, mà là một đặc sản có lịch sử lâu đời tại Dongyang. Theo truyền thuyết, nguồn gốc của món ăn này có thể truy ngược về thời nhà Tống, khi một vị tướng yêu cầu dân địa phương luộc trứng. Trong quá trình chuẩn bị, một người dân đã sử dụng nước tiểu trẻ em thay cho nước thường và giải thích rằng đây là một loại “thuốc bổ”, có thể giúp phòng tránh nhiều bệnh tật. Câu chuyện này sau đó được lưu truyền và dần trở thành một phần của văn hóa địa phương.

Niềm tin vào tác dụng của món ăn này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Người dân Dongyang cho rằng việc sử dụng nước tiểu của trẻ em, đặc biệt là bé trai dưới 10 tuổi, có thể giúp giảm cảm giác buồn ngủ trong mùa xuân và phòng tránh say nắng vào mùa hè. Năm 2008, món trứng luộc này thậm chí còn được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của địa phương.

Tuy nhiên, khi truyền thống gặp phải góc nhìn khoa học hiện đại, những tranh cãi lập tức nổ ra. Các chuyên gia y tế khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy nước tiểu trẻ em mang lại lợi ích sức khỏe. Ngược lại, đây là chất thải của cơ thể và tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh, thậm chí có thể gây hại nếu sử dụng.

Bác sĩ Huang Jian, chuyên gia thận học tại Bệnh viện Trung tâm Kim Hoa, cho biết ông không khuyến nghị tiêu thụ món ăn này. Theo ông, nước tiểu không chứa thành phần dinh dưỡng có lợi cho cơ thể con người. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh việc tôn trọng các phong tục tập quán địa phương là điều cần thiết.

Sự việc trở nên bùng nổ khi thông tin về loại đồ uống này lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc, thậm chí ghê sợ trước ý tưởng kết hợp cà phê với trứng luộc bằng nước tiểu trẻ em. Một số ý kiến đặt câu hỏi về vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm, trong khi những người khác thừa nhận họ không đủ can đảm để thử món này, ngay cả khi là người địa phương.

Trước làn sóng phản ứng mạnh mẽ, quán cà phê đã quyết định rút món đồ uống gây tranh cãi khỏi thực đơn. Động thái này phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của dư luận trong việc định hình hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có vai trò lớn.

Thực tế, đây không phải là trường hợp duy nhất các quán cà phê tại Trung Quốc tạo ra những sản phẩm “kỳ dị” nhằm thu hút sự chú ý. Trong những năm gần đây, nhiều nơi đã thử nghiệm các loại đồ uống kết hợp với nguyên liệu gây tranh cãi như đầu vịt om, rắn phơi khô hay thậm chí là gián nghiền. Những ý tưởng này thường nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, nhưng cũng đồng thời vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Câu chuyện về ly Americano “đặc biệt” tại Dongyang một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo và phản cảm trong ngành dịch vụ ăn uống. Khi nhu cầu thu hút khách hàng ngày càng cao, các doanh nghiệp sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng táo bạo. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự khác biệt cũng được đón nhận, nhất là khi nó liên quan đến yếu tố sức khỏe và chuẩn mực vệ sinh.

Từ một đặc sản mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, trứng luộc trong nước tiểu trẻ em đã bước vào một bối cảnh hoàn toàn khác khi xuất hiện trong ly cà phê hiện đại. Và phản ứng của công chúng cho thấy rằng, trong thời đại ngày nay, không phải giá trị truyền thống nào cũng có thể dễ dàng được chấp nhận nếu thiếu đi cơ sở khoa học và sự phù hợp với chuẩn mực xã hội.