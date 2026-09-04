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Quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng liên tiếp bị đánh giá 1 sao: Chuyện gì đang xảy ra?

Đinh Anh
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Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng sau khi nhận được những đánh giá 1 sao từ thực khách trải nghiệm tại quán.

Ngày 3/9, trên trang facebook cá nhân có hơn 1,1 triệu người theo dõi, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến việc quán cà phê của anh bị thực khách đánh giá 1 sao.

Nam ca sĩ cho biết vào những ngày anh biểu diễn, lượng khách thường rất đông, dẫn đến tình trạng không đủ chỗ ngồi. Một số trường hợp sau đó vẫn đánh giá quán 1 sao vì không hài lòng về trải nghiệm.

Theo Đàm Vĩnh Hưng, mỗi lần hát tại quán, anh đều thông báo rõ với khách về đặc trưng không gian. Anh cũng nhấn mạnh những buổi mình biểu diễn thường đông khách, thậm chí phải hát đến suất thứ hai. Tuy nhiên, có khách được thông báo quán không còn chỗ vẫn muốn vào để nghe hát, chấp nhận "đứng cũng được", "ngồi đâu cũng được" hoặc cho rằng chỉ ghé trong thời gian ngắn.

Điều khiến nam ca sĩ không hài lòng là sau đó có trường hợp đánh giá quán 1 sao vì vấn đề chỗ ngồi.

"Nếu quý khách vì thương Hưng và thích thức uống của tiệm mà đến nghe Hưng hát (miễn phí) thì hết sức thông cảm nha!", Đàm Vĩnh Hưng viết.

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Quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng thường kín bàn vào những ngày anh có mặt tại cơ sở để giao lưu trực tiếp với người hâm mộ (Ảnh: FBNV)

Nam ca sĩ tiếp tục kể lại một trường hợp xảy ra trong dịp lễ vừa qua. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, hôm đó quán còn đông hơn bình thường, một nữ khách vẫn nhất định vào xem anh biểu diễn. Do mải xem hát và chụp hình, thực khách không nhận đồ uống khi có thông báo.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết sau khi chương trình kết thúc, khách mới hỏi đồ uống của mình và đề nghị nhân viên mang về. Tuy nhiên, sau khoảng 45 phút nghe hát, 20 phút xếp hàng chụp hình và 30 phút di chuyển về nhà, phần đá trong đồ uống đã tan. Sau đó, người này được cho là đã đánh giá quán 1 sao trên Google.

Theo đó, đầu tháng 2/2026, nam ca sĩ khai trương Tiệm Cà Phê Cà Pháo tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Quán được thiết kế theo phong cách Indochine, sử dụng nhiều vật dụng mang màu sắc hoài niệm.

- Ảnh 2.

Tiệm Cà Phê Cà Pháo chứa đựng nhiều tâm huyết của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh: Tiệm Cà Phê Cà Pháo)

Ngay trong những ngày đầu hoạt động, quán thu hút lượng khách lớn, trong đó có nhiều người hâm mộ muốn gặp trực tiếp Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ cũng thường xuyên có mặt để đón khách, chụp hình và hát phục vụ. Lượng khách tăng mạnh khiến quán từng phải tạm đóng cửa 6 ngày vào cuối tháng 2 để điều chỉnh nhân sự, nguyên liệu và các hạng mục vận hành.

Sau cơ sở đầu tiên, giữa tháng 7, Đàm Vĩnh Hưng khai trương chi nhánh thứ hai trên đường Nguyễn Thông, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Cơ sở này tiếp tục sử dụng phong cách Indochine, với bàn ghế gỗ, nền gạch hoa và những hình ảnh gợi nhớ TP.HCM xưa.

Mới đây, nam ca sĩ thông báo có kế hoạch mở thêm cơ sở mới tại đường Bùi Thị Xuân Đà Lạt trong thời gian tới.

Như vậy, sau khoảng 7 tháng bước sang lĩnh vực F&B, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ duy trì hoạt động của Tiệm Cà Phê Cà Pháo mà còn từng bước mở rộng mô hình. Điểm đáng chú ý là quán cà phê được nam ca sĩ xây dựng gắn khá chặt với hình ảnh cá nhân: khách vừa có thể thưởng thức đồ uống, vừa có cơ hội gặp gỡ và nghe anh biểu diễn trực tiếp.

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Tags

Đàm Vĩnh Hưng

Cà phê cà pháo

TP.HCM.

lĩnh vực F&B

đánh giá 1 sao

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