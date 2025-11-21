Quân bài mới của ông Trần Đình Long: Công ty nông nghiệp lãi nghìn tỷ, định giá vượt vốn hóa Dabaco, BAF Việt Nam

Ngày 19/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - một thành viên thuộc hệ sinh thái Hòa Phát (mã HPG) của ông Trần Đình Long.

Theo đó, Nông nghiệp Hòa Phát sẽ chào bán 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.257 tỷ đồng. Vốn huy động được dùng để tái cơ cấu tài chính, trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguồn lực đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi, nhà máy thức ăn chăn nuôi.

Sau khi IPO, Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến sẽ niêm yết trên sàn HoSE sớm nhất vào tháng 12/2025. Công ty hiện có vốn điều lệ 2.550 tỷ đồng, tương ứng 255 triệu cổ phiếu lưu hành. Với giá chào bán 41.900 đồng/cp, Nông nghiệp Hòa Phát được định giá gần 10.700 tỷ đồng trước IPO (pre-money).

Con số này vượt qua vốn hóa của nhiều “đại gia” nông nghiệp trên sàn chứng khoán như Dabaco (DBC), BAF Việt Nam (BAF), HAGL Agrico (HNG), Vilico (VLC), Vissan (VSN)… và chỉ kém duy nhất Masan MeatLife (MML) trong ngành.

Thành lập năm 2016, Nông nghiệp Hòa Phát hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Sản phẩm chủ lực gồm thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu HP Feed, BigBoss; lợn giống và lợn thương phẩm; bò thịt Úc; và trứng gà sạch.

Nông nghiệp Hòa Phát có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên và hiện đang sở hữu hệ thống 07 trang trại nuôi lợn với tổng diện tích 387,9ha; 03 trang trại nuôi bò Úc với tổng diện tích 625ha; 02 trang trại nuôi gà và sản xuất trứng tổng diện tích 50ha.

Sau 5 năm thành lập, doanh thu của Nông nghiệp Hòa Phát có lần đầu vượt 10.000 tỷ vào năm 2020 và là mức cao nhất kể từ khi hoạt động đến nay.

Lợi nhuận sau thuế cũng lập kỷ lục vào năm đó với 1.676 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty đã đi lùi 3 năm sau đó trước khi hồi phục mạnh mẽ trong năm ngoái.

Năm 2024, Nông nghiệp Hoà Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.084 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.031 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,2% và 470% so với cùng kỳ 2023. 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của công ty đạt 6.259 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.297 tỷ đồng, tương ứng tăng 28% và 88% so với cùng kỳ 2024.

Năm 2025, Nông nghiệp Hoà Phát đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 16% so với thực hiện năm ngoái. Dù vậy, những con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục từng đạt được vào năm 2020.

Sau 10 năm hoạt động, Nông nghiệp Hòa Phát hiện đã làm chủ chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn đến trang trại. Theo dữ liệu công ty tổng hợp, họ giữ vị trí Top đầu thị phần bò Úc, Top 1 thị phần trứng gà phía Bắc (sản lượng gần 1 triệu quả/ngày), Top 13 về thức ăn chăn nuôi và nằm trong nhóm dẫn đầu về chăn nuôi heo (công suất 750.000 con/năm).