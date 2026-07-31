Quân A.P cuối cùng đã công khai sắp cưới Lê Khanh

Showbiz Việt sắp có hỷ sự tưng bừng của Quân A.P rồi đây!

Sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, Quân A.P và Lê Khanh đang trở thành cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Từ loạt "hint" hẹn hò kéo dài nhiều năm đến nghi vấn chụp ảnh cưới ở Ý, mọi động thái của cả hai đều nhanh chóng được người hâm mộ "soi" kỹ.

Mới đây, Quân A.P tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện trong buổi ghi hình Mái Ấm Gia Đình Việt. Nam ca sĩ diện trang phục đơn giản với áo thun đỏ, quần jeans, tuy nhiên điều thu hút sự chú ý lại là chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Đây cũng là lần hiếm hoi Quân A.P để lộ chiếc nhẫn ở vị trí đặc biệt này. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng cho rằng đây có thể là một động thái "đánh dấu chủ quyền" hoặc ngầm xác nhận chuyện sắp kết hôn.

Quân A.P cuối cùng cũng tự phát tín hiệu sắp cưới khi công khai mang nhẫn ở ngón áp út

Trước đó không lâu, anh cũng "trượt tay" lộ ảnh cưới chụp tại Châu Âu

Tình yêu của Quân A.P và Lê Khanh

Quân A.P và Lê Khanh nghi vấn đã bí mật đăng ký kết hôn và có con đầu lòng. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, những "hint" mà cả hai để lộ khiến cư dân mạng gần như mặc định đây là một trong những chuyện tình bền bỉ nhất Vbiz. Quân A.P và Lê Khanh đều sinh năm 1997, từng học chung từ THCS Ngô Sĩ Liên đến THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Lê Khanh cũng là mối tình đầu của nam ca sĩ. Ngay từ năm 2012, khi cả hai còn học lớp 9, Quân A.P đã không ngần ngại đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội. Từ mối tình tuổi học trò ngây ngô, cả hai được cho là đã cùng nhau đi qua hơn một thập kỷ và viết tiếp câu chuyện tình yêu theo cách rất kín đáo.

Khi được hỏi về gu bạn gái, Quân A.P thừa nhận mình luôn bị thu hút bởi những cô gái hiền lành nhưng thông minh, nhanh nhẹn. Theo nam ca sĩ, sự dịu dàng kết hợp với nét lanh lợi mới là điều đủ sức "đánh gục" mình. Không chỉ những phát ngôn, Quân A.P còn nhiều lần bị cư dân mạng cho là khéo léo gửi gắm chuyện tình cảm vào sản phẩm âm nhạc. Trong MV Thiên Mệnh, dù nữ chính không xuất hiện trực diện, nhiều khán giả vẫn nhanh chóng nhận ra vóc dáng, kiểu tóc và góc nghiêng khá giống Lê Khanh. Chính chi tiết này khiến nhiều người tin rằng nam ca sĩ đã âm thầm đưa bạn gái vào MV như một cách "đánh dấu chủ quyền" đầy tinh tế.

Quân A.P liên tục ngầm thông báo sắp kết hôn

Trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, Quân A.P từng tiết lộ nụ hôn đầu đến vào năm lớp 9. Anh cũng kể rằng thời học sinh từng dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng làm quà cho bạn gái. Tuy nhiên, sau khi bước chân vào showbiz và được công chúng biết đến nhiều hơn, nam ca sĩ chủ động giữ kín đời sống tình cảm, hiếm khi nhắc đến "nửa kia" trước truyền thông.

Thời gian qua, Quân A.P và Lê Khanh nhiều lần bị bắt gặp cùng du lịch nước ngoài. Quân A.P cũng từng "trượt tay" đăng tải một bức ảnh được cho là hậu trường chụp hình cô dâu - chú rể rồi nhanh chóng xóa đi. Giữa lúc bức ảnh cưới được lan truyền, cư dân mạng cũng nhanh chóng "đào" lại một phát ngôn đáng chú ý của Quân A.P liên quan đến chuyện kết hôn. Trong một lần giao lưu cách đây không lâu, khi được fan hỏi thẳng: "Vậy thì cho em hỏi là cô dâu của mình đâu ạ?", nam ca sĩ không né tránh mà mỉm cười đáp: "Câu trả lời này tôi sẽ trả lời vào cuối năm nay".

Quân A.P và Lê Khanh đã có nhiều năm gắn bó

Ảnh: FBNV