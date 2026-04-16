Từ đầu tháng 4, quán Lẩu gà của ông Mo tại Phật Sơn, Trung Quốc, bất ngờ “gây bão” mạng xã hội xứ tỷ dân, kéo theo đó là lượng khách tăng vọt. Sự bùng nổ này bắt nguồn từ một video giới thiệu của blogger ẩm thực kiêm cựu MC Liu Yuxin, kết hợp với hình ảnh giản dị, chân chất và phần nào “không muốn nổi tiếng” của ông chủ ông Mo. Từ một quán ăn địa phương, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút hàng nghìn thực khách mỗi ngày.

Tuy nhiên, trước làn sóng khách đổ về vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Mo cho biết sẽ tạm ngừng kinh doanh trong ba ngày nghỉ Quốc tế Lao động (từ 1-3/5) tại Trung Quốc để có thời gian nghỉ ngơi và ổn định lại hoạt động.

Cùng với đó, bắt đầu từ tuần kế tiếp, quán cũng dự kiến tạm đóng cửa cố định vào mỗi thứ Hai hàng tuần nhằm giảm tải áp lực vận hành.

Theo ông, tình trạng quá tải hiện nay không còn đơn thuần là vấn đề doanh thu mà trở thành bài toán về sức khỏe và năng lực đáp ứng. Ông thẳng thắn chia sẻ, việc kiếm thêm tiền không quan trọng bằng việc giữ gìn sức khỏe và đảm bảo trải nghiệm của thực khách, tránh để họ phải thất vọng khi tìm đến quán.

Thực tế, kể từ khi bất ngờ “gây sốt”, quán Lẩu gà của Mo nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, khiến gia đình chủ quán gần như kiệt sức vì phải làm việc liên tục để phục vụ lượng khách tăng đột biến. Thậm chí, trong đoạn video của blogger ẩm thực kiêm cựu MC Liu Yuxin, đăng tải ngày 1/4, ông chủ quán đã tự chê đồ ăn dở để khách không tới, song lại khiến khách thêm hiếu kỳ vì phong cách “đuổi khách” này.

"Ăn ở đây có thể bị tiêu chảy đấy", ông chủ quán mặc áo phông đen nói với thực khách.

"Nếu bị thì đó là vấn đề của tôi, không phải lỗi của anh", thực khách đáp.

Thực tế, chủ quán cho biết, món ăn của quán sử dụng gà giết mổ tại chỗ, thảo dược tự nấu và món lẩu gà thuốc được cho là có tác dụng "trừ hàn khí". Một tấm biển trên tường nhà hàng thông báo: "Sau khi ăn món lẩu ở đây, một số khách có thể cần đi vệ sinh. Điều này là bình thường".

Đoạn hội thoại này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Trung Quốc và khiến nhiều người thích thú, tiếp tục kéo tới. Cũng có lần ông Mo từng nói: "Đừng làm tôi nổi tiếng quá, tôi sẽ không thể quản lý nổi việc kinh doanh".

Trong một cuộc gọi được chia sẻ trên livestream vào ngày 13/4, ông Mo phải “cầu cứu” blogger đang quay video: “Anh Liu ơi, qua giúp tôi chặt gà với”. Tuy nhiên, người này hài hước từ chối, cho rằng nếu anh xuất hiện có thể khiến tình hình càng thêm quá tải.

Chính Liu Yuxin là người đã đưa quán ăn này trở thành hiện tượng mạng xã hội. Sau video của anh, quán tại Phật Sơn bỗng chốc thu hút hàng nghìn thực khách mỗi ngày. Theo trưởng thôn địa phương, trung bình có khoảng 3.000 khách ghé quán mỗi ngày, thậm chí lên tới 6.000–8.000 người vào giờ cao điểm. Khách xếp hàng từ 5h30 sáng, số bàn phục vụ tăng từ hơn 10 lên hơn 200. Nhiều người sẵn sàng lái xe 2–3 tiếng chỉ để thưởng thức món lẩu gà nổi tiếng này.

Trong hơn 10 ngày liên tiếp, ông Mo gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ông vừa trực tiếp chặt gà, vừa đón khách, trả lời phỏng vấn, làm việc đến 1–2h sáng rồi lại dậy từ 6h để chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi ngày, ông chỉ ngủ khoảng 3–4 tiếng. Trong một đoạn phỏng vấn, nhiều người nhận thấy bàn tay ông sưng đỏ, các kẽ tay bôi đầy thuốc, nhưng khi được hỏi, ông chỉ lặng lẽ giấu tay đi.

Dù trên mạng gọi đây là “quán ăn đuổi khách” nhưng bản thân ông Mo luôn cố gắng duy trì hoạt động vì không nỡ từ chối những thực khách từ xa tìm đến. Ông hy vọng có thể tạm nghỉ khi đến dịp lễ 1/5 để hồi phục sức khỏe.

Cơn sốt cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Một số cá nhân lợi dụng danh tiếng của quán để rao bán nước lẩu đóng gói hoặc tự nhận là chi nhánh. Trước tình trạng này, ông Mo khẳng định quán không hề có hệ thống nhượng quyền hay bán hàng online.

Để xoay xở với lượng khách khổng lồ, gia đình ông phải huy động toàn bộ người thân từ nhiều nơi về hỗ trợ. Người phụ trách đón khách, người phục vụ bàn, người sơ chế nguyên liệu. Thậm chí, một số thành viên phải thuê khách sạn gần đó để ở tạm do nhà không đủ chỗ.

May mắn là chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ. Các biện pháp như phân luồng khách, bố trí tình nguyện viên giữ trật tự, làm đường tạm, lắp điều hòa, xây thêm nhà vệ sinh công cộng và mở bãi đỗ xe rộng 2.000 m² đã được triển khai. Đồng thời, địa phương cũng đăng tuyển lao động thời vụ với mức lương 25–30 NDT/giờ cho các công việc như nhổ lông và chặt gà, nhằm giảm tải cho quán.

Theo ghi nhận, cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng nghĩa gia đình ông Mo sẽ còn tiếp tục đối mặt với áp lực lớn từ dòng khách “đu trend”.

(Tổng hợp)