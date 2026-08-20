Qualcomm công bố 5 đội đạt giải tại Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam - QVIC 2026

Những đội lọt vào vòng chung kết giới thiệu những giải pháp AI sáng tạo trong lĩnh vực điện toán tại biên, Internet vạn vật (IoT), robot, sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác

Kết quả QVIC 2026

Ngày 20/8, Qualcomm Technologies Inc đã công bố năm ứng viên chiến thắng tại vòng chung kết mùa thứ tư của Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm® Việt Nam (QVIC).

Được hỗ trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ khi ra mắt vào năm 2019, QVIC tiếp tục thúc đẩy các công ty khởi nghiệp sáng tạo bằng cách cung cấp các lợi ích sâu rộng như ươm tạo kỹ thuật và kinh doanh, ưu đãi nộp bằng sáng chế và cố vấn chuyên gia.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao QVIC ngày càng mở rộng từ startup sang cả các nhóm nghiên cứu, dự án từ trường đại học và các doanh nghiệp spin-off.

Đây chính là cách để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự tạo ra giá trị, khi những ý tưởng và kết quả nghiên cứu được đưa ra thị trường, trở thành sản phẩm, doanh nghiệp và những giá trị mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Ảnh Ban tổ chức

Năm đội đạt giải tại QVIC 2026 gồm: NAISCORP ROBOTICS – Quán quân; TENSOR – Giải Nhì; VEEP – Giải Ba; cùng AIZ JSC. và OPENMIND ROBOTICS – đồng nhận Innovation Award. Các đội đạt giải sẽ gia nhập mạng lưới toàn cầu của Qualcomm Technologies, qua đó mở rộng cơ hội kết nối với ngành, tham gia các triển lãm thương mại quốc tế và làm việc với những khách hàng tiềm năng.

Năm đội đạt giải được vinh danh với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt 255.000 USD: NAISCORP ROBOTICS – Quán quân nhận 100.000 USD; TENSOR – Giải Nhì nhận 75.000 USD; VEEP – Giải Ba nhận 50.000 USD; AIZ JSC. và OPENMIND ROBOTICS đồng nhận Innovation Award, mỗi đội nhận 15.000 USD.

Chương trình QVIC khuyến khích phát triển hệ sinh thái công nghệ mới nổi của Việt Nam bằng cách xác định và nuôi dưỡng các công ty đổi mới sáng tạo vừa và nhỏ đang thiết kế các sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ quan trọng như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán biên, 5G, Internet vạn vật (IoT), robot, thành phố thông minh, công nghệ ô tô và các công nghệ khác đồng thời tận dụng các nền tảng và công nghệ di động tiên tiến của Qualcomm Technologies.

Từ ưu đãi nộp bằng sáng chế của chương trình, các công ty khởi nghiệp QVIC đã nộp hơn 101 đơn xin cấp bằng sáng chế.

QVIC đã hỗ trợ 200 đơn đăng ký sáng chế

Ảnh Ban tổ chức

Ông ST Liew, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Khu vực Đông Nam Á, Úc và New Zealand (SEA C ANZ), Qualcomm, chia sẻ:

"Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC) là minh chứng cho cam kết lâu dài của Qualcomm trong việc đồng hành cùng tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và AI hàng đầu trong khu vực. Chất lượng vượt trội của các đội chung kết năm nay cho thấy năng lực của nguồn nhân lực, tinh thần khởi nghiệp và hệ sinh thái công nghệ sâu đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Thông qua QVIC, Qualcomm hỗ trợ các startup thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới sáng tạo và thương mại hóa bằng cách cung cấp công nghệ, hoạt động cố vấn và cơ hội kết nối toàn cầu”.

“15 đội vào vòng chung kết của Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam phản ánh cả chiều rộng lẫn sự trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam,” ông Sudeepto Roy, Phó Chủ tịch Kỹ thuật, tập đoàn Qualcomm, cho biết. “Điểm nổi bật là sự đa dạng trong các ứng dụng AI trên thiết bị, từ robot, drone và AI doanh nghiệp đến hạ tầng thông minh, y tế, công nghệ khí hậu, bán dẫn và công nghệ tài chính”.

Trong hành trình sáu năm qua, QVIC đã hỗ trợ 80 công ty khởi nghiệp, với các đổi mới sáng tạo dẫn đến hơn 200 đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Theo ông ông Sudeepto Roy, đã có 1.300 nhà đổi mới sáng tạo hoàn thành chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí về sở hữu trí tuệ L2Pro Việt Nam.

Năm nay, Qualcomm tiếp tục bổ sung khóa học khởi nghiệp mới, Từ Đổi mới Sáng tạo đến Thành công thương mại, nhằm giúp các nhà sáng lập chuyển hóa phát minh thành những doanh nghiệp có khả năng mở rộng.

Quốc Vinh