Mới đây, 20th Century Studios đã công bố trailer thứ hai dành cho Alien: Romulus, phần phim tiếp theo của franchise nổi tiếng Alien của đạo diễn Ridley Scott, một trong những tượng đài của dòng phim khoa học viễn tưởng thế giới.



Trailer chính thức thứ 2 của Alien: Romulus - Video: 20th Century Studios.

Alien: Romulus sẽ được “chèo lái” bởi đạo diễn Fede Álvarez và nhà sản xuất Ridley Scott. Bộ phim này xoay quanh câu chuyện về một nhóm nhà thám hiểm trẻ tuổi mắc kẹt trong một con tàu vũ trụ cũ kỹ và phải đối đầu với loài quái vật đáng sợ bậc nhất thiên hà. Alien: Romulus đón chào sự góp mặt của Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn và Aileen Wu.



Đoạn trailer mới cũng chính thức đánh dấu sự trở lại của Xenomorph, con quái vật nổi tiếng và mang tính biểu tượng trong thể loại kinh dị. Trước đó, Romulus đã hé lộ sự xuất hiện của cả một “binh đoàn” Facehugger, dạng sống ký sinh có khả năng sinh sản bào thai quái vật vào cơ thể vật chủ.

Trailer trên đây cũng kết thúc với một câu trích dẫn quen thuộc: "In space, no one can hear you” (tạm dịch: Trong vũ trụ, không ai có thể nghe thấy bạn). Đây được xem là một easter egg gợi nhớ đến câu khẩu hiệu trong phần phim gốc: "In space, no one can hear you scream" (tạm dịch: Trong vũ trụ, không ai có thể nghe thấy tiếng hét của bạn). Cả 2 trailer của Romulus cũng đã cho thấy bộ phim này sẽ tận dụng những gì tinh túy nhất của 2 phần phim đầu tiên - vốn được xem là 2 phần hay nhất của cả franchise: Yếu tố kinh dị trong bối cảnh vũ trụ, và màu sắc khoa học viễn tưởng - hành động đầy gay cấn, hồi hộp.

Alien: Romulus sẽ mang đến bữa tiệc thị giác thịnh soạn đậm chất kinh dị - Ảnh: Internet.

Theo dự kiến, Alien: Romulus sẽ ra mắt vào ngày 16/8 năm nay.



Nguồn: ScreenRant