Quái vật Flatwoods: Người ngoài hành tinh, ma quỷ hay chỉ là những tin đồn nhảm?

Có thứ gì đó đang ẩn nấp trong những khu rừng sâu ở Flatwoods, thuộc bang Braxton, phía Tây Virginia. Dù chỉ được nhìn thấy một vài lần nhưng sự việc xảy ra khiến những người chứng kiến kinh hoàng đến nỗi không bao giờ có thể quên được.

Còn được gọi là quái vật Hạt Braxton, quái vật Flatwoods, sinh vật này là một thực thể được nhìn thấy vào ngày 12 tháng 9 năm 1952, trong các khu rừng ở miền đông Hoa Kỳ. Nhiều người đã đưa ra giả thuyết về những gì đã được nhìn thấy vào đêm đó, nhưng câu hỏi, quái vật Flatwoods thực sự là gì thì cho tới nay vẫn chưa được giải đáp.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Đó là ngày 12 tháng 9 năm 1952, và màn đêm đang kéo đến. Vào khoảng 7:15 tối, hai anh em tên Freddie May và Edward May, và hai người bạn của họ là Tommy Hyer và Neil Nunley đang chơi trên bãi cỏ của Trường tiểu học Flatwoods.

Đột nhiên, những đứa trẻ này nhìn thấy một vầng sáng trên bầu trời và dường như có một thứ gì đó đã bị rơi xuống trên mảnh đất của nhà G. Bailey Fisher, một nông dân địa phương. Những đứa trẻ sau đó đã chạy về nhà và kể những gì chúng đã thấy cho Kathleen May - mẹ của Freddie May và Edward May

Kathleen May đã thông báo cho Eugene Lemon, một người thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ về vụ việc. Sau đó, tất cả họ cùng với Richie - chú chó của gia đình đã đến địa điểm vụ tai nạn để tìm hiểu.

Khi đến gần địa điểm được cho là có thứ gì đó đã rơi xuống, những nhân chứng đột nhiên ngửi thấy một mùi rất khó chịu, như thể đây là mùi của một thứ kim loại lạ trong không khí.

Hơn nữa, họ cũng nghe thấy một số tiếng động the thé phát ra từ bóng tối trước mặt. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy sợ hãi, họ lại vô cùng tò mò và bị hấp dẫn với những gì đang xảy ra.

Sau khi tiến gần hơn tới hiện trường, những đứa trẻ bắt đầu nói rằng chúng cảm thấy khó thở, cay mắt, và ngứa cổ họng. Những dấu hiệu dấu hiệu tại hiện trường cũng cho thấy đây dường như đây không phải là một ngôi sao băng thông thường bị rơi xuống Trái Đất.

Từ trong bóng tối, họ nhìn thấy một sinh vật cao khoảng 4 mét, được mô tả là mặc một chiếc váy kim loại và có đầu hình thuổng. Bàn tay của sinh vật bị vuốt và vặn vẹo.

Đôi mắt của sinh vật bí ẩn này phát sáng màu cam, và đối với họ dường như sinh vật đó đang lơ lửng trên mặt đất. Nhìn thấy sinh vật lướt đi và rít lên, tất cả họ đều bỏ chạy khỏi khu vực vì kinh hãi.

Sự việc được những nhân chứng trình báo chính quyền địa phương. Các nhà chức trách địa phương đã tìm kiếm khu vực trong suốt đêm nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì phù hợp với mô tả của họ.

Ngoài sự kinh hoàng vừa phải trải qua, những nhân chứng còn phải chịu nhiều tác động xấu đến sức khỏe trong những ngày tiếp theo như đau đầu, buồn nôn, ngứa cổ họng,...

Những lần gặp gỡ khác

Bà Audra Harper, một cư dân của Flatwoods, cũng cho biết đã nhìn thấy một sinh vật tương tự không lâu trước khi xảy ra vụ việc ở trang trại Fisher. Theo Harper, khi bà đang đi bộ qua khu rừng gần thị trấn Heaters, bà đã nhìn thấy con quái vật.

Harper cùng với những người bạn của mình đang đi đến một cửa hàng gần đó. Thay vì đi đường dài, họ chọn đi đường tắt xuyên qua các khu rừng. Sau khi đi được quãng đường chỉ nửa dặm (0,8 km), họ nhìn thấy thứ mà họ nghĩ là một quả cầu lửa trên một ngọn đồi.

Lúc đầu, Harper bác bỏ cảnh tượng đó. Tuy nhiên, khi nhìn lại phía sau, bà không còn thấy ngọn lửa nữa. Thay vào đó là một người đàn ông cao lớn. Vì quá kinh hoàng, Harper và bạn của bà đã bỏ chạy thật xa.

Sau sự cố ngày 12 tháng 9, một cảnh tượng bí ẩn khác đã được ghi lại ở Flatwoods. Theo câu chuyện đó, Edith và George Snitowsky cùng với cậu con trai 18 tháng tuổi của họ đang đi qua vùng nông thôn giữa Braxton và Clay County.

Đột nhiên, xe của họ dừng lại. Snitowsky cố khởi động xe nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô ích. Vì trời đã về đêm nên con đường hoàn toàn vắng vẻ.

Trong khi họ đang tìm cách làm điều gì đó để cứu vãn tình hình, họ nhận ra trong không khí có mùi hôi lạ thường và con của họ đột nhiên khóc lên dữ dội. Sau đó, một ánh sáng kỳ lạ lóe lên và theo đó là sự xuất hiện của một sinh vật lạ cao hơn 3 mét ở phía trước xe rồi lại nhanh chóng biến mất.

Mô tả mà cặp đôi cung cấp rất giống với con quái vật được nhìn thấy vào tối 12/9. Tuy nhiên, con quái vật này không đội chiếc mũ trùm đầu hình thuổng. Thay vào đó, đầu của con quái vật là xương và giống với loài bò sát.

Bí ẩn chưa có lời giải

Sự việc sau đó đã thu hút được dư luận và chính quyền cũng chính thức vào cuộc để điều tra vụ việc ngày 12/9. Con quái vật sau đó được đặt tên theo địa điểm mà nó được nhìn thấy - Flatwoods. Tuy nhiên, không có bằng chứng về một vụ tai nạn, sảo băng rơi, va chạm hay bất kỳ con quái vật nào được tìm thấy.

Năm 2000, sau khi điều tra lại vụ việc, Joe Nickell từ Ủy ban Điều tra Nghi ngờ đã đưa ra kết luận rằng ánh sáng chói lọi nhìn thấy vào ngày 12 tháng 9 có khả năng là một thiên thạch. Ánh sáng đỏ rung động mà nhóm nhân chứng nhìn thấy có thể là đèn hiệu nguy hiểm hoặc đèn điều hướng của máy bay.

Đêm nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngày 12/9, người ta quan sát thấy một sao băng ở 3 bang Pennsylvania, Maryland, Tây Virginia. Các đèn hiệu máy bay màu đỏ nhấp nháy cũng có thể được nhìn thấy từ khu vực đó.

Bản thân sinh vật quái dị rất có thể là cái bóng của một con cú đã được phóng đại. Theo Nickell, nhận thức của các nhân chứng đã bị bóp méo do mức độ lo lắng của họ.

Như một lời giải thích, điều này có vẻ hợp lý, nhưng các khía cạnh khác của cuộc gặp gỡ vẫn chưa được giải thích. Điều gì gây ra mùi hôi kỳ lạ như mùi kim loại cháy? Và sau đó, gia đình Snitowskys đã nhìn thấy điều gì ở phía trước chiếc xe của họ, với một cái đầu của loài bò sát không thể nhầm với một con cú?