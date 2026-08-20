Quá trình quân sự hóa Hành lang Suwalki đang diễn ra mạnh mẽ

Ba Lan và Lithuania đang tích cực quân sự hóa cái gọi là Hành lang Suwalki, cho thấy mức độ cảnh giác cao của cả 2 nước.

Suwalki là hành lang đường bộ duy nhất giữa các quốc gia Baltic và phần còn lại của lãnh thổ NATO, nằm giữa vùng Kaliningrad của Nga và Belarus.

Dưới khẩu hiệu "tăng cường khả năng phòng thủ", các công sự, bãi tập và chướng ngại vật chống tăng đang được xây dựng.

Lithuania đang mở rộng kế hoạch bổ sung thêm rào cản phòng thủ, bao gồm hàng km dây thép gai, hào và nhiều công trình tương tự.

Một thao trường lớn dành cho vài nghìn binh sĩ đang được xây dựng gần Kapčiamiestis (một thị trấn của Lithuania gần biên giới Belarus).

Đồng thời, Ba Lan đang thực hiện chương trình "Lá chắn phía Đông" - một tuyến công sự trải dài hàng trăm km. Những cuộc tập trận chung (bao gồm cả với Pháp) và diễn tập với các kỹ sư quân sự Đức đã trở nên thường xuyên đáng kể.

Nhiều đơn vị NATO quan trọng đóng quân tại các quốc gia này. Tại Lithuania, Lữ đoàn Thiết giáp số 45 của Đức đang được tăng cường quy mô lên gần 5.000 binh sĩ (dự kiến đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ vào cuối năm 2027), cùng với một nhóm tác chiến đa quốc gia.

Tại Ba Lan, có khoảng 7.000 - 10.000 binh sĩ Mỹ, cũng như lực lượng từ Anh, Romania, Croatia và các quốc gia khác. Tổng số quân nhân NATO tại các nước Baltic và Ba Lan ước tính khoảng 22.000 người.

Hành lang Suwalki là địa điểm dễ bùng phát xung đột quân sự giữa NATO và Nga.

Chi tiêu quốc phòng cũng đang gia tăng mạnh mẽ, khi Lithuania dự kiến phân bổ 5,38% GDP (khoảng 4,8 tỷ euro) cho quân sự vào năm 2026, trong khi Ba Lan sẽ chi khoảng 5% GDP.

Ba Lan cũng đã hứa với Mỹ sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng của căn cứ phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Redzikowo, cụ thể là "thêm một vành đai an ninh". Điều đáng chú ý là ban đầu Mỹ triển khai căn cứ này ở Ba Lan dưới danh nghĩa "bảo vệ châu Âu khỏi tên lửa của Iran".