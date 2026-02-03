HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
House n Home
Quà Tết từ xơ mướp đắt hàng, doanh nghiệp “full” đơn

Thùy Linh |

Nhiều sản phẩm quà tặng từ xơ mướp thiên nhiên đang bán chạy trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Bà Võ Thị Ngọc Thư, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vũ Nguyên, đồng thời là người sáng lập thương hiệu xơ mướp Mộc Xơ, cho biết các sản phẩm từ xơ mướp thuần Việt hiện được khách hàng lựa chọn nhiều để làm quà biếu, quà tặng Tết. Năm nay, thay vì mua sẵn các set quà đóng gói, người tiêu dùng có xu hướng mua lẻ từng sản phẩm để tự ghép thành bộ quà theo nhu cầu.

Quà Tết xơ mướp thiên nhiên cháy hàng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Đơn hàng tấp nập mùa Tết

Các sản phẩm được ưa chuộng gồm: bông tắm, lưới rửa chén, túi tạo bọt xà phòng, túi đựng hạt cà phê, túi phủ lụa, túi xơ mướp thêu hoa họa tiết… Nhờ đó, doanh thu của doanh nghiệp tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Quà Tết xơ mướp thiên nhiên cháy hàng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.
Quà Tết xơ mướp thiên nhiên cháy hàng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ yêu thích sản phẩm từ thiên nhiên, thân thiện môi trường

"Nhu cầu từ khách sỉ tăng cao đột biến khiến cơ sở sản xuất buộc phải tạm dừng nhận thêm để kịp tiến độ sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm"- bà Thư chia sẻ.

Theo bà Thư, khách hàng của Mộc Xơ không chỉ là người tiêu dùng trong nước mà còn có nhiều du khách mua làm quà lưu niệm, cũng như người tiêu dùng mua lẻ trên các sàn thương mại điện tử.

Nhận định về xu hướng tiêu dùng, bà Thư cho rằng phong trào "sống xanh" ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm thân thiện môi trường, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đảm bảo yếu tố an toàn.

Hiện, sản phẩm được bán qua fanpage, website và các sàn thương mại điện tử, đồng thời xuất hiện tại nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm ở các điểm du lịch.

